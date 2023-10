Friss felvételek: nagyon súlyos csaták zajlanak Avgyijivka körül

Az Izrael és Hamász között kirobbant háború kapóra jöhetett Oroszországnak, hiszen a nemzetközi figyelem megosztottságának pillanatában nagyszabású támadó hadműveletbe kezdett a Donyeck elővárosának számító Avgyijivkánál.

A harcok hatalmas veszteségek mellett elhúzódni látszanak, miközben egyértelműen kirajzolódik az oroszok stratégiája: harapófogóba zárni az erődítménnyé alakított várost.

Eddig nem sok eredményt hozott az orosz csapatoknak az Avgyijivka elfoglalására tett kísérlet. A háború előtt körülbelül 30 ezres lakosságú város körül egyedül észak felől sikerült jelentősebb eredményt elérnie az orosz támadásnak: az ipari terület szemétdombjáig sikerült előrenyomulniuk, onnan igyekeznek nyugat felől elzárni az ukrán utánpótlási útvonalakat.

(this time 100% certain)Ukrainian ifv, allegedly Bradley, immobilized during the defense of , north of . #NewsMap