Itt találta meg Putyin az ürügyet, amellyel elindította a háborút: hányattatott sorsú város került az oroszok célkeresztjébe

Lviv, régi nevén Lemberg hányattatott történelmet tudhat maga mögött, de nem kevésbé viharos a jelene sem. Volt már Ausztria, az Osztrák-Magyar Monarchia, Lengyelország, a náci Németország és a Szovjetunió része, ma pedig a háború sújtotta Ukrajna egy a harcoktól és a rakétatámadásoktól viszonylagosan megkímélt szigete. A város egyszerre volt a lengyel és az ukrán nemzeti ébredés központja, a XX. században viszont az egyes nacionalizmusok és a totalitarizmusok összecsapásának színterévé vált, ami óriási pusztítást eredményezett. A pusztulás legkevésbé az épített örökséget sújtotta, Lembergből így még ma is a Monarchia levegője árad, miközben pár száz kilométerrel odébb élethalálharcát vívja Ukrajna. A városról, múltjáról és jelenéről szól a német történész és újságíró, Lutz C. Kleveman nemrég magyarul is megjelent könyve.

Lwów, Lemberg, Lvov, Lviv

A ma Nyugat-Ukrajnában található Lvivnek már csak a múltban használatos számos hivatalos neve is mutatja, hogy milyen viharos történelmet élt át ez a ma mintegy 700 ezres lakosú város. A középkorban Lengyelországhoz tartozott Lwów néven (magyarul a középkorban Ilyvónak, latinul Leopolisnak nevezték), majd 1772-ben Ausztriához került, ekkor kapta a Lemberg nevet. Az első világháború végének zűrzavarában, 1918. november 1-jén itt kiáltották ki a tiszavirágéletű Nyugat-Ukrán Népköztársaságot, majd ismét Lengyelország része lett Lwów néven.

1939-ben a Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradékában Hitler és Sztálin felosztotta Lengyelországot, ennek értelmében Lwówot a Szovjetunió kapta, a Vörös Hadsereg pedig szeptember 22-én be is vonult a városba. 1941 nyarán a Barbarossa-hadművelet keretében a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót, az oroszul Lvovnak nevezett város ekkor német uralom alá került, ismét Lemberg néven. 1944-ben visszavette a Vörös Hadsereg, innentől egészen 1991-ig a Szovjetunió, azon belül az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság része volt Lvov néven. Ukrajna függetlenedésével a város felvette a ma is használatos Lviv nevet.

Erről a bonyolult múltú városról szól egy német történész és újságíró monográfiája, amely németül 2017-ben jelent meg, később egy harkivi kiadó ukrán és orosz nyelven is megjelentette, most pedig már magyarul is olvasható a Park Könyvkiadó gondozásában Lemberg. Európa elfeledett közepe címmel. Mivel a német szerző a könyvben a város német nevét használja, ahogy a magyar fordítás is, ezért a város sok neve közül ebben a cikkben is elsősorban Lembergként hivatkozunk rá.

Az 1974-es születésű Lutz C. Kleveman történelmet tanult a London Scholl of Economicson, de az elmúlt évtizedekben elsősorban háborús tudósítóként és fotóriporterként dolgozott a Balkánon, a Közel-Keleten és Afrikában, olyan lapoknak, mint a Daily Telegraph, a Newsweek, a Die Zeit vagy a Spiegel Online. A Lemberg történetéről szóló monográfiája sem szokványos szaktörténészi munka, hanem egy nagy lélegzetű riport, amelyben folyamatosan keveredik a város múltja és a megírás jelene.

A könyv 1772-től követi a város történetét, amikor az Lengyelország első felosztása után a Habsburg Birodalomhoz került. Az egyes fejezetek egy-egy történeti korszakot mutatnak be, de valójában minden fejezet két részből áll: az egyik a múltat mutatja be, a másik viszont a könyv írásának jelenébe, 2014–2015-be kalauzol. Kleveman ugyanis pont akkor írta Lembergben a Lemberg történetéről szóló monográfiát, amikor először öltötte háború formáját ukránok és oroszok legújabb kori konfliktusa: a Krím megszállása után, a donbaszi polgárháború legakutabb szakaszával egy időben.

Béke és háború

Lengyelország 1772-es első felosztásáról az Orosz Birodalom, a Porosz Királyság és Ausztria egyezett meg. Mária Terézia császár és magyar király arra hivatkozva igényelte a maga részére a Lemberg központú Galíciát, hogy a magyar királyok történelmi igényt formáltak a „Galícia és Lodoméria” nevet viselő területre, sőt címeik között is felsorolták (Rex Galiciae et Lodomeriae). Galícia Halics latinosított neve, amely a Kijevi Ruszhoz tartozó egyik fejedelemség volt. Bár a Habsburgok Galíciára magyar királyként tartottak igényt, a terület egészen 1918-ig Ausztriához tartozott, nem a Magyar Királysághoz.

Galícia és Lemberg számára a Habsburg uralom a viszonylagos nyugalom és építkezés időszaka volt, a belváros képét a mai napig a Habsburg-örökség határozza meg,

amelyet szerencsére nagyrészt a történelem viharai is megkíméltek. Lemberg évszázadok óta soknemzetiségű város volt: lengyelek, ukránok (rutének), zsidók, németek és örmények lakták. A XIX. században éledező nacionalizmus azonban szép lassan egyre feszültebbé tette a nemzetiségek viszonyát, elsősorban a városi polgárság és a nemesség nagy részét adó lengyelek, illetve a parasztság zömét adó ukránok együttélését.

A Habsburgok az elfojtott feszültségeket az „oszd meg és uralkodj” régi elve alapján a lengyel függetlenségi törekvések megakadályozására használták fel: előbb 1846-ban, majd 1848-ban tüzelték fel a rutén parasztokat lengyel földesuraik ellen. 1867-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttét követően Galícia is nagyobb önállóságot kapott, azonban ez az önállóság elsősorban a lengyelekre, nem az ukránokra vonatkozott. Ennek ellenére

a galíciai ukránok még mindig nagyobb szabadságot és kulturális függetlenséget élvezhettek, mint oroszországi társaik,

akiket ott nem is ukránokként, hanem „kisoroszokként” tartottak számon.

Bécs uralma így mind a galíciai lengyelség, mind a galíciai ukránság számára a nemzeti ébredés időszaka lett. Miközben a Német Császárság, illetve az Orosz Birodalom területén élő lengyelek minden szempontból elnyomást szenvedtek, Galíciában – amelyhez Lemberg mellett Krakkó is tartozott – szabad volt a lengyel nyelvhasználat, volt lengyel nyelvű oktatás egészen az egyetemi szintig. Bár a lengyelségénél jóval kisebb mértékben, az ukránság kulturális kibontakozása is erre az időszakra és mindenekelőtt Kelet-Galícia területére tehető.

Nem véletlen, hogy az ukrán nacionalizmus ma is Nyugat-Ukrajnában, Lvivben és környékén a legerősebb.

Lembergi utcakép a XIX. és XX. század fordulójából. Forrás: szukajwarchiwach.gov.pl / Wikimedia Commons

A Monarchia évtizedei a „boldog békeidők” voltak Lembergben és egész Galíciában, amelynek drasztikusan vetett véget az első világháború. Galícia a keleti front legsúlyosabb harcainak helyszíne volt, ahol elsősorban a Monarchia és a cári Oroszország hadseregei csaptak össze. Az oroszok egy időre el is foglalták Lemberget, de aztán fordult a hadiszerencse, és visszatértek a császári-királyi csapatok. A Monarchia az oroszokkal való kollaborációval vádolta az ukránokat, ami súlyos ukránellenes atrocitásokhoz vezetett.

Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús veresége után az ukránok elérkezettnek látták az időt, hogy végre saját államot alapítsanak, és 1918. november 1-jén Lembergben kikiáltották a Nyugat-Ukrán Népköztársaságot. A lengyelek azonban hamarosan elfoglalták a várost, elűzve az ukrán fegyvereseket, és egészen 1939-ig Lemberg Lwów néven lengyel uralom alá került. A lengyelek bejövetelét követően, november 21. és 23. között zsidóellenes pogrom zajlott, amely évszázadok óta az első ilyen antiszemita erőszakcselekmény volt. A későbbiek fényében azonban ez a nagyjából száz halálos áldozatot követelő agresszió sajnos csak egy óvatos nyitánynak látszik.

Út a tragédiába

Az úgynevezett második Lengyel Köztársaság, melyet elsősorban Józef Piłsudski marsallnak a magyarországi Horthy-rendszerhez hasonló autoriter uralma jellemzett, a lembergi lengyelek számára kibontakozást, az ukránok és zsidók számára viszont elnyomatást hozott. Kleveman könyvében hosszasan ír Lemberg (Lwów) két világháború közötti időszakáról, itt most csak azt emeljük ki, hogy Galíciához kötődik a szélsőséges ukrán nacionalizmus kialakulása, melynek vezéralakja a később Hitlerrel kollaboráló Sztyepan Bandera volt. Róla korábban ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

A Bandera vezette Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) nevű szélsőjobboldali mozgalom elsősorban a lengyel uralommal szemben jött létre, és nevükhöz fűződik például Bronisław Pieracki lengyel belügyminiszter 1934-es varsói meggyilkolása. Banderát a merénylet megtervezéséért előbb halálra ítélték, majd ítéletét életfogytiglanná változtatták.

A második Lengyel Köztársaság és ezzel Lemberg sorsát a Hitler és Sztálin között köttetett paktum pecsételte meg. 1939 és 1941 között a város csaknem két évig szovjet uralom alatt állt. A sztálini rémuralom szörnyűségére jellemző, hogy a Lengyelország németek által megszállt területéről 1939 őszén Lembergbe menekült zsidók egy jó része a következő tavasszal már a német területre való visszatelepítését kérvényezte.

1941 nyarán aztán megérkezett a Wehrmacht, majd nyomában az SS, és megkezdődött a Lemberg lakosságának egykor egyharmadát is adó zsidóság módszeres kiirtása. Először progromok bontakoztak ki a zsidók ellen, annak nyomán, hogy a városból menekülő szovjet titkosrendőrség, a KGB-előd NKVD több ezer foglyot mészárolt le a város börtöneiben. A németek és a velük kollaboráló OUN-tagok a „judeobolsevizmus” címszava alatt a helyi zsidóságot tették felelőssé a szovjet rémuralomért és a rémtettekért, így a német Einsatzgruppék és az OUN fegyvereseinek aktív közreműködésével a helyi nem zsidó lakosság kezdte el a lembergi zsidóság kiirtását. Az SS később a város központjától nem messze hozta létre a Janowska koncentrációs tábort, ahol 200 ezer zsidót gyilkoltak meg módszeresen, de nem gázkamrákban, mint Auschwitzban, hanem kiéheztetéssel és más bestiális eszközökkel.

A Vörös Hadsereg katonái Lembergben 1944 júliusában. Forrás: Wikimedia Commons

A feldolgozatlan múlt

Auschwitzcal ellentétben a lembergi zsidók meggyilkolása nem vált a kollektív történelmi emlékezet részévé. Ennek részben az az oka, hogy jóval kevesebb írásos beszámoló maradt meg innen, ugyanis Lembergben – szemben Auschwitzcal – az 1944-ben újra bevonuló szovjetek már nem nagyon találtak túlélőket. Másrészt az 1991-ig tartó szovjet uralom időszakában a holokausztot agyonhallgatták, nem volt ildomos beszélni róla. Harmadrészt – és erről Kleveman részletesen is ír – Lviv mai ukrán lakossága igyekszik elfelejteni ezt a sötét epizódot, amely az ukrán nacionalisták tevékeny részvétele miatt az ukrán történelemnek is szégyenfoltja. A szerző által meginterjúvolt idős emberek egytől egyig tagadták, hogy Lembergben zsidóellenes progromok lettek volna 1941-ben.

Az a tény, hogy jelentős számban akadtak az ukránok között náci kollaboránsok, sehogy sem illene bele az ország önképébe, miszerint Ukrajna volt a szovjet uralom és a második világháború legfőbb áldozata. (…) Érthető tehát, hogy a függetlenné vált Ukrajna a szovjet elnyomás áldozatainak emlékére fókuszál, már amióta ez egyáltalán lehetséges. Ezért számítanak ma már hősöknek és mártíroknak azok, akiket a szovjetek annak idején bűnözőknek nyilvánítottak. Az a tény pedig, hogy közülük nem egy bűnös a zsidók ellen elkövetett erőszakban, vagy éppen a nácikkal kollaborált, csak aláásná az új nemzeti narratíva hitelét

– írja Kleveman.

A Hitler-kollaboráns, antiszemita Banderának 2007 óta monumentális emlékműve van Lviv városában. Galíciában nemcsak az OUN-nak, továbbá az Ukrán Felkelő Hadseregnek (UPA) él a kultusza, hanem a Galíciai SS-hadosztálynak is, amelyet többnyire ukrán nacionalistákból verbuváltak. Kleveman még tudott beszélni a hadosztály egy idős veteránjával, aki a könyvben elmondja, bár nem büszke arra, hogy az SS kötelékében harcolt, nem is tartja szégyellnivalónak, mert ők Ukrajnáért és a szovjetek ellen küzdöttek.

Sztyepan Bandera emlékműve Lvivben. Forrás: Wikimedia Commons

Lemberg tehát a mai napig nem számolt el teljesen XX. századi véres múltjával, de bizonyára nem az orosz–ukrán háború idején fog sor kerülni a történelem kritikus feldolgozására. Bandera és az ukrán nacionalisták nácikkal való kollaborációja ma Vlagyimir Putyin egyik fő ürügye az Ukrajna elleni imperialista háborúra, ami még inkább ellehetetleníti, hogy Lemberg lakosai önkritikusan viszonyuljanak saját múltjukhoz.

Kleveman könyvét egy a Donbaszban 2014-ben elesett 23 éves ukrán katonának, Jurij Golubnak ajánlja, akinek a temetésén született meg a szerzőben az ötlet, hogy megírja Lemberg történetét.

A régi jezsuita templomban tartott istentisztelet azért gyakorolt rám megrendítő hatást, mert úgy tűnt, hogy Lembergben szakadatlanul ismétli magát a történelem. Hát soha nem lesz már vége az öldöklésnek? – töprengtem. Hány ifjúnak kell még meghalnia? És ma megint ugyanezeken a kérdéseken rágódom

– írja Kleveman a kötet új, 2023 januárjában született előszavában.

Lviv, amely lakosságának 90 százaléka a második világháborúban meghalt vagy elmenekült, ma újra nagyváros, amelyet jóval kevésbé érint a háború, mint a déli és a keleti területeket. Rengeteg belső menekült él a városban, sokan a Donbaszból, akik orosz nyelven beszélnek, habár nagyrészt ukránnak vallják magukat. Lviv továbbra is az ukrán nacionalizmus központja, de erőteljesen ukrán volta ma már nem üt el annyira az ország más részeitől, mint 2022, de főleg 2014 előtt, amikor még nagyon érződött a megosztottság Nyugat- és Kelet-Ukrajna között. Bár Putyin háborús céljaiból alig teljesült valami, egy dolgot mindenképp elért, amit pedig nem is akart, és amiért évtizedekig hiába küzdöttek az ukrán nacionalisták: egységbe kovácsolta az ukrán nemzetet.

Lutz C. Kleveman: Lemberg. Európa elfeledett közepe. Ford.: Kurdi Imre. Park Könyvkiadó, 2023. 344 oldal

Címlapkép forrása: Getty Images