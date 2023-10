Videó: szabályos pogrom indult Oroszországban az izraeli menekültek ellen

A Kaukázus északi oldalán fekvő, döntően muzulmánok lakta Dagesztán Oroszország legdélebbi régiója. A rendelkezésre álló információk alapján nem ez az első eset, hogy a helyiek "vadászni" kezdtek az izraeli állampolgárokra, illetve általánosságban a zsidókra: Haszavjurt városában szombaton egy szállodát rohant meg a dühös tömeg.

Az orosz hatóságok által közölt információk szerint a dagesztáni reptér elleni támadást követően hatvan embert állítottak elő, és húsz sérültről lehet tudni.

A helyiek akkor rohanták meg a repülőteret, amikor hírt kaptak arról, hogy egy Tel-Avivból érkező utasszállító a Hamász palesztin terrorszervezet rakétatámadásai elől menekülő izraelieket hozott a városba.

A támadásról több videófelvétel is napvilágot látott, melyeken látható az, hogy a tömegből néhányan palesztin zászlókat lóbálnak, Allahot éltetik, illetve antiszemita szlogeneket kiabálnak. A helyi média értesülései szerint a lakosok még az autókat is megállították a környéken, és izraeli útlevéllel utazó embereket kerestek bennük.

