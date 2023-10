Beküldték az ukránok a legjobb tankjukat Avgyijivka poklába – Csúnya vége lett a merész akciónak

Pár napja jött a hír, hogy az ukrán hadvezetés erősítésnek küldi Avgyijivka térségébe az egyik „elit” egységét, a 47-es számú gépesített gyalogsági dandárt. Avgyijivkát ostrom alatt tartják az orosz erők.

A hétvégén megkezdte a műveleti tevékenységet a korábban Robotine térségében szolgálatot teljesítő 47-es dandár, villantottak is egy Leopard 2A6-est, ahogy átszeli a sártengert.

Leopard 2A6 tank, featuring turret-mounted slat armor, of the 47th Brigade near #Avdiivka

Ma jött egy orosz forrásból, a régióból származó videó egy súlyosan sérült Leopard 2A6-esről. Nem világos, mivel lőtték ki pontosan a német harckocsit, egyes források szerint műszaki hiba történt, mások szerint aknára ment. A kezelők szerencsésen kijutottak az égő páncélosból.

Láthatólag ez ugyanaz a harckocsi, amit a fenti videón láthattunk, erre enged következtetni a jármű sajátos kiegészítő-páncélzata.

Avdiivka ... Leopard 2a6 saves the crew who subsequently evacuate by M2 Bradley ...The video shows three crew members successfully leaving the vehicle pic.twitter.com/VVNsje7V9Z