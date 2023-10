Felrobbant Oroszország egyik legnagyobb fegyvergyára

Felvételek alapján az üzemben robbanás, majd tűz keletkezett, hivatalos orosz források szerint nincs sérültje az incidensnek. Azt nem tudni, pontosan mi robbant fel, és azt sem, hogy mekkora a kár.

️An explosion occurred at a military factory in Russia's Krai.The incident took place at the building of the Solikamsk plant #Perm