Megindult Izrael elsöprő támadása - Most aztán igazán elszabadul majd a pokol Gázában?

A hétvége során korlátozottan ugyan, de megindult a gázai invázió harmadik szakasza: az Izraeli Védelmi erők (IDF) katonái több ponton behatoltak az övezetbe, céljuk pedig egyértelműen a terület felszabdalása. A nemzetközi közösség aggodalmát fejezte ki a gázai civilek miatt, és humanitárius katasztrófára figyelmeztetett, Jeruzsálemet azonban úgy tűnik, már semmi nem tántoríthatja el. Nézzük, mire számíthatunk az elkövetkező hetekben.

Az október eleji, Izraelt érő terrortámadás után számítani lehetett arra, hogy Jeruzsálem nem fog megelégedni néhány gázai épület porig bombázásával. Az IDF szárazföldi egységei közvetlenül a Hamász akciója után megkezdték a Gázai övezet bekerítését, a területet a rafahi, Egyiptommal közös határszakaszt leszámítva teljesen elvágták a külvilágtól, de ezt az átkelőt is árgus szemekkel figyelték az izraeli csapatok.

Jeruzsálem már ekkor világossá tette: az IDF be fog hatolni az övezetbe annak érdekében, hogy felszámolja a Hamászt, valamint kiszabadítsa az ott fogva tartott túszokat.

Ember tervez…

Az izraeli fegyveres erők akciói eddig papírforma szerint zajlanak: első lépésként a légierő folyamatos csapásokat mér a Hamász állásaira, raktáraira, logisztikai központjaira és parancsnokaira, miközben a szárazföldi erők és a haditengerészet körülzárja az övezetet, jelentősen megnehezítve bármilyen utánpótlás bejuttatását.

A második lépcső kevésbé volt látványos: az izraeli különleges alakulatok lassan, de biztosan megkezdték a túszok kimenekítését. Azt biztosra nem lehet tudni, hogy az Egyesült Államok logisztikai támogatásnál aktívabban segítette-e bármely izraeli különleges alakulat munkáját (az erre specializálódott izraeli egységek tökéletesen alkalmasak a feladat ellátására), az azonban közismert, hogy az amerikai haditengerészet és hadsereg különleges alakulatai (köznyelvben Navy Seal és Delta Force) már hetekkel ezelőtt megérkeztek Jordániába, Washington közleménye szerint pedig felkészültek az IDF hasonló alakulataival való együttműködésre.

Arról is lehet tudni, hogy a Sajeret Matkal (izraeli mélységi felderítők) már hetekkel ezelőtt akciózni kezdett az övezetben, ahogyan a Sajetet–13 (a haditengerészet kommandósai) is. Ezek az akciók cikkünk közléséig sem zárultak le, ugyanakkor az idő nem Jeruzsálem pártján áll, mivel a Hamász fegyveresei, ha úgy érzik, hogy szorul a hurok, elkezdhetik kivégezni a túszokat, amely a nemzetközi botrány mellett az izraeli különleges alakulatok jóhírnevét is megtépázná.

Az övezet inváziója a hétvégén a harmadik fázisába lépett: az izraeli csapatok Gázavárostól délre elkezdték az övezet kettévágását, északnyugaton pedig a Földközi-tenger partja mentén araszolnak előre. Érkeztek hírek arról is, hogy Gázaváros északkeleti kertvárosába is behatoltak az izraeli katonák, illetve az övezet középső területén az Abu Katrum vádi környékét is elérték. A rendelkezésre álló információk alapján az IDF célja egyértelmű: az övezetet több, kisebb, ezáltal könnyebben kezelhető szektorra fogják felosztani, ezeket a szektorokat pedig sorban fogják megtisztítani a Hamász fegyvereseitől.

Israeli forces have already reached the Salah al-Din road (green line), the main artery of the Gaza Strip and the main road leading to Gaza city. I assume that Israeli Forces will first cut the Gaza Strip in half by reaching the coast and then securing the perimeter along the pic.twitter.com/Z23mAgKVYT — Tendar (@Tendar) October 30, 2023

Az első ilyen szektor a jelek szerint a „békeidőben” legsűrűbben lakott Gázaváros lesz. Az izraeli hatóságok már hetekkel ezelőtt felszólították a palesztinokat a település evakuálására, és arra kérték őket, hogy vonuljanak minél közelebb a déli rafahi határátkelőhöz. Gázaváros és az övezet déli részei között az IDF valószínűleg létre fog hozni egy 3-5 kilométer széles, Gázaváros déli határától a Gáza és Abu Katrum vádikig húzódó biztonsági zónát annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a mozgást a két terület között. Azt sem lehet kizárni, hogy az északi művelet sikeressége esetén egy, vagy két újabb zónát is „átfésülnek” az izraeli katonák: az övezet ritkásabban lakott középső részét, valamint az ismét jobban beépített Rafah és Hán-Junisz környékét.

… a terep végez

Mindez első olvasatra egy meglehetősen egyszerű stratégiának tűnik, az IDF a világ egyik legjobban kiképzett és felszerelt fegyveres alakulata, ráadásul többszörös túlerőben van a Hamász megközelítőleg ötven ezer fegyvereséhez mérten, a gázai övezet terepviszonyainak hála mégis rendkívül nagy fejszébe vágják az izraeliek a fejszéjüket.

A Gázai övezetet sokan úgy képzelik el, mint egy apró, több emeletes házakkal telezsúfolt területet, a valóságban azonban jóval változatosabb környékről van szó. A kétharmad budapestnyi övezetben egymást érik a szántóföldek, elhagyatott viskók, kertes családi házak és több emeletes tömbházak.

Egy ilyen környéken nincs olyan fegyveres alakulat, ami szívesen hajtana végre támadó műveleteket. A katonákat az urbánus környezetben lényegében bármilyen irányból érheti támadás: az épületek tetejéről, az összedőlt házak romjai közül, vagy a csatornákból.

A helyzetet tovább nehezíti az, hogy a Hamász az elmúlt évtizedek során lényegében egy várost hozott létre az övezet alatt: a pincéket és csatornákat alagútrendszerek kötik össze, melyeket ellátmány és emberek mozgatására használnak. A helyi fegyveresek jól ismerik ezeket az alagútrendszereket, az IDF azonban lényegében „vakon” végez már most is behatolásokat. Az alagutakat az izraeli katonák lényegében csak közelharc árán tudják kitakarítani, mivel a fölöttük álló épületek megnehezítik a bunkerromboló bombák célba juttatását, vegyi fegyverek bevetése pedig a civilket, a túszokat és az IDF katonáit is veszélyeztetné, ráadásul elmondhatatlan nemzetközi botrányba torkollana.

Azt sem lehet kizárni, hogy az IDF már Gázaváros bekerítésénél komoly akadályokba ütközhet: az izraeli katonák a tenger partján haladnak előre, a jelenlegi „frontvonaltól” viszont nagyjából 3-5 kilométerre a város már teljesen ráépült a partra, a környéken otthonosan mozgó, az IDF támadásának irányát pontosan ismerő palesztin fegyveresek pedig a település al-Shati negyedében valószínűleg meg is fogják próbálni felőrölni a támadókat.

Mindemellett kicsi az esély arra, hogy Gázaváros civil lakossága el tudta hagyni az övezet északi részét: a térségben egyébként is kaotikusnak számító közlekedés az izraeli bombázások miatt mostanra teljesen összeomlott, autóval a Gáza vádin lényegében lehetetlen átjutni, ráadásul a Hamász is akadályozza a civilek menekülését, hiszen bármilyen kegyetlen megoldás is, kiváló fedezéket tudnak nyújtani.

Azt lényegében lehetetlen előre megállapítani, hogy az IDF Gázaváros elleni támadása mennyi áldozattal fog járni, a humanitárius katasztrófa azonban több okból is elkerülhetetlennek látszik:

Humanitárius segélyek kizárólag Egyiptom felől érkeznek be az övezetbe, a helyi segélyszervezetek nyilatkozatai alapján elenyésző mennyiségben.

A környező arab országok már hetekkel ezelőtt jelezték: nem terveznek palesztin menekülteket befogadni.

A gázai egészségügyi ellátórendszer romokban hever, magas a fertőzésveszély, nincs orvosság, gyakran áram és víz sem.

Azt, hogy az övezetbe jut-e egyáltalán áram és víz egyébként is Izrael dönti el, és a művelet szárazföldi fázisának megindítása után nincs sok esély arra, hogy humanitárius okokra hivatkozva ezeket visszakapcsolják.

Pillanatnyilag nincs értelme jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan fog elsülni Jeruzsálem gázai bevonulása. Két hasonlóan motivált fél néz egymással farkasszemet, az IDF jobban felszerelt, jobban képzett és túlerőben van, de a terep a Hamásznak kedvez, ráadásul nekik már nincs hová visszavonulniuk.

Mindebből azt a következtetést már le lehet vonni, hogy ha az izraeli katonák tényleg nekiindulnak Gázavárosnak, akkor kirívóan véres harcokra kell majd számítani.

Címlapkép: izraeli M113 páncélozott szállító harcjármű Szderót környékén. Forrás: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images