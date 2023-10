Videó: szintet lépett a Hamász, sosem látott fegyvert használtak Izrael ellen

A palesztin Hamász már korábban is a „saját fejlesztésű fegyvereivel” lepte meg a világot, főleg azok fejlettségével a szigorú határellenőrzés ellenére. Most azonban szintet léptek az iszlamisták, már torpedóval is rendelkeznek.

Első alkalommal mutatott be a Hamász olyan felvételeket, amelyen egy házilag készített torpedót vetnek be. A palesztin radikális szervezet már eddig is a barkácsfegyverek bajnoka volt, az október 7-i Izrael ellen indított támadásnál is több ezer házilag készített rakétával terhelték túl az ország légvédelmi rendszerét. A Vaskupola akkor nem is bírta a terhelést, emiatt több izraeli várost találat ért.

A víz alatt is bevethető eszköz azonban mindenképpen szintlépés lehet az iszlamistáktól.

Hamas says it has developed and used for the first time homegrown Al-Asef guided torpedo. #BREAKING — Clash (Report) October 31, 2023

Az Al-Aszef nevű torpedó a hírek szerint irányítható. Ennél többet azonban nem árultak el a fegyver műszaki paramétereiről, így nem derül ki, hogy pontosan mekkora távolságban tud lecsapni, illetve milyen sebességgel képes megközelíteni a célpontot. Az elmondások szerint a Hamász maga fejlesztette ki a technológiát, ami erősen megkérdőjelezhető. Szinte bizonyos, hogy „valamelyik támogatója hozzájárult” a kivitelezési munkálatokhoz. Senkit nem érne váratlanul, ha Irán állna a háttérben.

Eddig nem érkezett megerősített információ arról, hogy az Al-Aszefet valahol élesben is bevetették volna a Hamász fegyveresei.

Címlapkép forrása: Volker Bartels/picture alliance via Getty Images