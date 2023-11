Kimondta a NATO egyik legerősebb vezetője: kezdünk belefáradni a háborúba, itt az idő kiutat keresni

Orosz telefonbetyárok verték át Giorgia Melonit, Olaszország miniszterelnökét. Meloni bevallotta az orosz „humoristáknak,” hogy a háború résztvevői és támogatói kezdenek belefáradni a konfliktusba, ezért kiutat kell keresni.

Ahogy sok más NATO-vezetőt és ukrán döntéshozót korábban, most Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is betalálta a „Vovan és Lexusz” nevű orosz „humoristapáros.” Meloni azt gondolta, az Afrikai Unió egyik vezetőjével beszél, közben tett több őszinte megjegyzést.

„Őszintén szólva, rengeteg fáradtságot látok, minden oldalon” – mondta Meloni az ukrajnai háborúval kapcsolatosan.

Hamarosan elérjük azt a pontot, hogy mindenki megérti: kiútra van szükség”

– jelentette ki.

Hozzátette: szerinte problémás lesz olyan megoldást találni a konfliktusra, amely tiszteletben tartja a nemzetközi törvényeket.

Meloni egyébként korábban az olasz sajtónak is tett hasonló kijelentéseket: azt mondta, a közvélemény a NATO-n belül is kezd belefáradni a háborúba, ez pedig különféle választások miatt egyre érzékelhetőbb lesz. Ekkor ugyan hozzátette: Ukrajna ügyét továbbra is támogatni kell.

Olaszország a NATO egyik legerősebb országa, Ukrajnát eddig főleg tüzérségi fegyverekkel és légvédelmi eszközökkel támogatták.

Vovan és Lexusz rendszeresen készítenek hasonló riportokat fontos ukrán és NATO-vezetőkkel, egyes vélemények szerint az FSzB megbízásából dolgoznak lejárató anyagok készítésén.

(Sky News nyomán)

Címlapkép forrása: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images