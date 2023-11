Kimondta az orosz tudós: ez az Ukrajna elleni háború egyetlen, valódi indoka

Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekében áll, hogy minél tovább elhúzza a háborút, hiszen katonai konfliktusra hivatkozva fenntarthatja az orosz lakosság szigorú kontrollját és kormányának stabilitását, elterelve a figyelmet az ország belföldi problémáiról – véli Vlagyimir Pastuhov orosz származású politikatudós.

Pastuhov egy orosz nyelvű Youtube-műsoron beszélgetett a háborúról, illetve ennek orosz társadalomra gyakorolt hatásairól: ő úgy látja, Vlagyimir Putyin kormányának és az orosz vezetés stabilitásának valójában kedvez a háború.

Ha eltűnik a háború a közéletből, a kormánynak a hétköznapi problémák megoldásával kell foglalkoznia. Ez az átállás végzetes lehet számukra”

– jelentette ki.

Hozzátette: az orosz kormányban például extrém szintű a korrupció, de ezzel most a háború közben senki nem foglalkozik.

A szakértő úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin „ráfüggött a háborúra, mint egy drogra,” mivel háborús helyzetben összezár a lakosság a vezető mögött, emellett a kormány is könnyebben nyomhatja el, szigorúbb eszközökkel az elégedetlenkedő hangokat.

Arra is kitért, hogy szerinte a háború az orosz gazdaságot is alaposan átalakította: akik részt vesznek akár a hadigazdálkodásban, akár a haderőben, sokkal többet keresnek most, mint békeidőben. Pastuhov úgy látja: a háborús gazdaság leépítése társadalmi problémákhoz vezetne, sokan elvesztenék az állásukat, csökkenne a fizetésük.

Pastuhov véleménye némelyest ellentmond számos más politikatudóséval. Gyakran hangoztatott vélemény, hogy ahogy a szovjet-afgán háborúba belefáradt a Szovjetunió lakossága, úgy az Ukrajna ellen viselt háborúba is belefáradhat hosszabb távon az orosz lakosság. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni: a hidegháborús konfliktus több mint 9 évig tartott és körülbelül 15 ezer szovjet katona vesztette életét, az ukrajnai háború viszont még „csak” 1 év, 8 hónapja tart, az orosz veszteségek viszont valószínűleg sokkal magasabbak már, mint 15 ezer. Összességében tehát a két konfliktus közti párhuzam egyre halványabb.

Vlagyimir Pastuhov egy kijevi születésű, de orosz származású Oroszország-szakértő, ügyvéd, politikatudós. Életének nagy részét Moszkvában töltötte, az utóbbi években kormánykritikus lapokban publikált. 2023 májusában a Putyin-kormány "külföldi ügynöknek" minősítette.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images