Eszkalálódik a helyzet, bevetették a Burkan-rakétákat Izraelben

Portfolio 2023. november 11. 16:53

Sayyed Hassan Nasrallah, a libanoni Hezbollah vezetője november 11-én bejelentette, hogy háborús csoportja az elmúlt napokban új típusú fegyvereket vetett be és új területeket vett célba Izraelben. Azt is megerősítette, hogy a déli front továbbra is aktív marad Izrael elleni harcuk során.