Már a világból is kikergethetné az orosz hadsereget Ukrajna, de a Nyugat útját állja

Bergyanszk, Luhanszk, Szevasztopol, Kercs. Mind olyan településnevek, amelyek a megszállt Ukrajna területén találhatóak, és a közelmúltban kapcsolódott hozzájuk egy olyan esemény, ahol a Nyugatról kapott fegyverek segítségével súlyos csapást mértek az orosz hadseregre. De mit jelent ez Oroszországra nézve, és meddig mehet el Ukrajna?

Kísértetiesen hasonlít és jelentősen különbözik a mostani helyzet attól, amit 2022 nyarán tapasztalhattunk az orosz frontvonalon, de egy dolog biztos: mindkét esetben Oroszország hatalmas árat fizetett mindaddig, amíg képes nem volt alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez.

2022 nyarán megindultak azok a tüzérségi fegyverrendszerek Ukrajnába, amelyek nem sokkal később hihetetlenül komoly fejtörést okoztak az orosz hadvezetésnek, végső soron pedig arra kényszerítették őket, hogy

a haderő teljes logisztikai rendszerét átszervezzék és a csomópontokat, illetve gyülekezési helyeket jóval távolabb helyezzék el a frontvonaltól.

Ennek pedig egész egyszerű oka volt: Ukrajna ezt megelőzően olyan kivénhedt, szovjet önjáró tüzérséggel rendelkezett, amelyek hatótávolsága sok esetben még a 20 kilométert sem érte el (a 2Sz1 Gvozdika és a 2Sz3 Akacija hatótávolsága 15,3 kilométer, a 2Sz7 Pioné már 37,5 kilométer, a rakéta-sorozatvetőké, mint az Uragan és a Grad pedig 30-50 kilométer között mozog).

Ezzel szemben a nyugatról kapott fegyverek közül a francia Caesar 42 kilométer, a Panzerhaubitze 40 kilométer, a HIMARS rakéta-sorozatvető pedig 60 kilométeres lőtávval rendelkezik (a számok hagyományos lőszerre vonatkoznak, a Pzh 2000 rakéta-póthajtású lövedéke például már eléri a 67 kilométert is). Ráadásul ezek a fegyverrendszerek sok esetben sokkal pontosabbak, automatizáltak és nagyobb tűzgyorsasággal rendelkeznek, mint szovjet vetélytársaik.

Mivel az orosz hadvezetés nem mérte fel a megváltozott lehetőségek következményeit, ezért a tavalyi nyár folyamán rengeteg videó keringett arról, hogy az ukrán csapásmérő erők sorra semmisítik meg a kulcsfontosságú orosz lőszerraktárakat, logisztikai csomópontokat és gyülekező egységeket. Ugyanakkor az orosz hadsereg is tanult a hibájából, amit tudott, azt hátrébb vonta – így a tüzérségi csapások jelenleg a támadó gépesített hadoszlopokra és az orosz tüzérségre korlátozódnak.

Régi fegyverek, új lehetőségek idén

Ukrajna nyugati szövetségesei 2023-ban úgy döntöttek, további fegyverszállítmányokkal segítik az ukrán fegyveres erőket, és kétségkívül a legnagyobb hírverés a modern harckocsik (Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams), gyalogsági harcjárművek (a teljesség igénye nélkül: Marder, M2 Bradley) körül volt.

Ezek a szállítmányok sok esetben háttérbe szorították azt a tényt, hogy Ukrajna fontos, nagyobb hatótávolságú csapásmérő képességekhez is hozzájutott azzal, hogy Franciaország és Nagy-Britannia átadta a SCALP-EG/Storm Shadow robotrepülőgépet, vagy épp azzal, hogy az Egyesült Államok végül biztosította az ATACMS rakétákat. Ráadásul az ukrán kívánságlista még ezzel sem teljes: Kijev szeretné megkaparintani a fejlett nyugati robotrepülőgépek német „változatát” a Taurust is.

Ezeknek a fegyvereknek a hatótávolsága jelentősen meghaladja az eddig ismert tüzérségi hatótávolságokat, robbanótöltetének mérete és pontossága pedig az ukrán „házibarkács” drónokét.

A Strom Shadow/SCALP-EG hatótávolsága 250-550 kilométer (exportverzió), robbanófeje 450 kilogramm, az amerikai ATACMS hatótávolsága 165-300 kilométer, robbanófeje 200-600 kilogramm, míg a Taurusé 500 kilométer, robbanófeje közel 500 kilogramm.

Az alábbi térképen látható, mekkora különbséget jelentenek ezek a cirkálórakéták az ukrán csapásmérési képességekben: a kisebbik kör a Storm Shadow exportváltozatát (és az ATACMS képességeit fedi le), míg a nagyobb körgyűrű a német Taurust (illetve a SCALP-EG "hazai" változatát) mutatja be. A grafika szerint már a kisebb körök is lefedik a megszállt területek (beleértve a Krím) közel 80 százalékát, a nagyobb hatótávolságú rendszerekkel pedig olyan orosz nagyvárosok és bázisok is elérhetőek mint Rosztov-na-donu, Jejszk, Kurszk, Voronyezs, a kercsi hajógyár, illetve Novorosszijszk kikötője, a Fekete-tengeri flotta fő állomáshelye.

Ezekkel a robotrepülőgépekkel Ukrajna csapásmérési hatótávolsága és hatékonysága elképesztő mértékben megnövekedett, és ezt ki is használták, a teljesség igénye nélkül:

találat érte a keleti harccsoport főhadiszállását, és a fekete-tengeri flotta főhadiszállását

életét vesztette Szergej Gorjacsev vezérőrnagy és Oleg Cokov altábornagy,

megrongálták a Csongar-hida(ka)t és a henicsenszki hidat,

javíthatatlan károkat szenvedett a „Minszk” Ropucsa-osztályú deszanthatjó, a „Rosztov-na-Donu” Kilo-osztályú tengeralattjáró, és a legújabb Karakurt-osztályú „Askold” is

szétlőtték a luhanszki és bergyanszki katonai reptereket, rajta legalább 14-24 orosz katonai helikopterrel

A fegyverek következményei

A fentebb részletezett csapások több súlyos következménnyel jártak Oroszországra nézve.

Egyrészről – egyenként is – olyan súlyos veszteségeket okoztak Moszkvának, amelyek az ország hadiiparára kihatással lehetnek nemcsak rövid, hanem középtávon is. Bármennyire is titkolja a Kreml, az orosz hadiipar súlyos alkatrész-hiánnyal küzd, amely tovább lassíthatja a haditechnikai eszközök amúgy is vontatott pótlását. Ismételten a bázisok átszervezésére kényszerült az orosz hadsereg, kiürítették a bergyanszki és melitopoli repteret, átköltöztették az orosz hadvezetést a Krímre, kivonták a Szevasztopoli kikötőből az orosz fekete-tengeri flotta jelentős részét. Kárt szenvedtek a logisztikai utánpótlási vonalak (krími hidak), elköltöztetésre kényszerül a Kercsnél található zalivi hajóüzem. Ezen felül pedig a műveleti bázisok átszervezése megnövelte az utánpótlási vonalak hosszát, de kihatással vannak a műveleti tervezésekre (példának okáért, a helikopterek megnövekedett útvonala csökkenti a harctér közelében levegőben töltött időt).

Mindezek együttvéve pedig komoly kihatással lehetnek Oroszország ukrajnai támadó- és védekező képességeire.

A fegyverek korlátai

Az átadott nyugati robotrepülőgépek és rakéták azonban korántsem csodafegyverek, vagy a háborút megváltoztató tényezők, amely több okra is visszavezethető.

Az egyik fontos tényező, hogy korántsem állnak rendelkezésre olyan végtelen mennyiségben: a brit-francia robotrepülőgépből körülbelül 1500 darab található a két ország készletében, az amerikai ATACMS darabszámai pedig valahol 1-2 ezer körül mozognak (ebből maximum néhány tucatot szállítottak eddig), a Taurusból pedig 600 darab áll Németország rendelkezésére. Természetes, hogy ezek az országok a készletük egy jelentős részét megtartják maguknak, így

Ráadásul ezek a fegyverek ugyan gondot okoznak az orosz légvédelemnek, de korántsem megállíthatatlanok. Az orosz beszámolók szerint az elfogási hatékonyságuk megközelíti az 50-70 százalékot, amelyet érdemes fenntartásokkal kezelni, de kétségkívül van arra bizonyíték, hogy néhányat az orosz elfogórakéták sikeresen semlegesítettek.

A másik fontos tényező, amely jelentősen bekorlátozza az ukrán haderő képességeit, az a nyugati hatalmak ódzkodása attól, hogy az Orosz Föderáció területén vessék be a NATO-fegyvereket. Ugyan kétséges Moszkva válaszlépése a sokadik vörös vonal átlépésével kapcsolatban – emlékezetes, ilyen vörös vonal volt a HIMARS, a rengeteg nyugati SPG, a páncélosok és gyalogsági harcjárművek, az F-16-os vadászbombázók, de még a szimbolikus jelentőségű, Kreml elleni dróntámadás is -, Oroszország egyáltalán nem eszkalálta úgy a háborút, mint amire a Nyugat számított. Ennek ellenére ez a veszély továbbra is fennáll, Ukrajna szövetségesei nem akarnak kockáztatni.

Kijev pedig nem olyan vakmerő, hogy egy ilyen csapásméréssel kivívja legfontosabb támogatói haragját, és kockára tegye az eddig jórészt zavartalanul áramló katonai és pénzügyi segélyeket.

Ez a területi korlátoltság pedig jelentősen visszafogja Ukrajna Oroszországon belüli károkozását, a legjobb szemléltető példa talán erre a közelmúltbéli Taganrog elleni csapás:

A taganrogi katonai repülőtér lett ugyanis az új állomáshelye az orosz légierő azon századainak, amelyet a melitopoli és a maradék bergyanszki bázisokról menekített ki az orosz hadvezetés. A repülőtérről azonban az ukrán csapás után egyetlen füstfelhő szállt fel, amelyet valószínűleg egy ukrán drón okozott – pedig a fronttól való távolságot figyelembe véve még bőven a nyugati fegyverek hatókörében található a repülőtér.

Összességében, az ukrán hadsereg csapásmérési képességei rengeteget fejlődtek a háború kezdete óta, amely rengeteg alkalommal okozott súlyos veszteségeket az orosz csapatoknak, többször arra kényszerítve az orosz hadvezetést, hogy átszervezze a haderő logisztikáját, utánpótlását és műveleteit.

MOST MÁR kijelenthető, KIJEV LEGNAGYOBB korlátját NEM AZ OROSZ BÁZISOK TÁVOLSÁGa jelenti, HANEM A NYUGATRÓL ÉRKEZŐ ELLENÁLLÁS, Az általuk biztosított FEGYVEREK BEVETÉSÉt illetően.

