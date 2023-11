Súlyos rakétacsapást mértek az oroszok Kijevre, Putyin a harctér közelébe utazott – háborús híreink szombaton

Az ellenségeskedések hirtelen eszkalálódásával szombaton hajnalban újabb légitámadás érte Ukrajna fővárosát, Kijevet, a város bal partjáról erőteljes robbanásokat jelentettek. Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko megerősítette a támadást, de egyelőre nincs információ az áldozatokról. Szeptember vége óta ezek az első rakétacsapások Kijev ellen, az előzetes jelentések szerint a légvédelem ballisztikus rakéták ellen lépett működésbe.

A robbanások előtt néhány perccel légiriadót rendeltek el az ukrán fővárosban, ami arra késztette a hatóságokat, hogy azt tanácsolják a lakosoknak, hogy keressenek menedéket. A helyzet továbbra is feszült, miközben a hatóságok a károk mértékének és az esetleges emberi áldozatoknak a felmérésén dolgoznak az erőteljes robbanások után – számolt be a Reuters.

Ezzel egyidejűleg a jelentések szerint Litvánia fejlett NASAMS (National/Norwegian Standard Advanced Missile System) légvédelmi egységeket szállított Ukrajnának. A felszerelés mellett Litvánia és Norvégia a személyzet számára szükséges terepjárókat is biztosított. Ez a lépés aláhúzza Ukrajna nemzetközi támogatását a folyamatos orosz agresszióval szembeni védelmi erőfeszítéseiben.

AIR DEFENSE UPGRADE: Lithuania has delivered advanced NASAMS (National/Norwegian Standard Advanced Missile System) air defense units to Ukraine. Lithuania (and Norway) provided with all necessary equipment and SUVs for its crews. https://t.co/vHSXRxBBbw