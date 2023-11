Netanjahu: a cél a Hamász elpusztítása

Izrael első számú prioritása a Hamász elpusztítása, a Gázai övezet jövőjét illetően pedig érvényesülnie kell egy mindenre kiterjedő izraeli katonai biztosítéknak, amivel elkerülhető a terrorizmus újraéledése - jelezte a CNN amerikai hírtelevízióban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap.

Megállapította, hogy egy jövendő civil fennhatóságnak két dologban együttműködőnek kell lennie, mégpedig abban, hogy a Gázai övezetet "demilitarizálja" és "deradikalizálja", azaz mentesítse a szélsőségesektől. A múltban mindkettőt illetően kudarcot vallott a Palesztin Hatóság - tette hozzá az izraeli kormányfő, aki szerint olyan civil közigazgatást kell létesíteni, amely nem esik ugyanabba a hibába, amibe elődjei.

Egy nappal korábban Benjámin Netanjahu világosan elutasította azt az elképzelést, hogy a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság kapjon felügyeletet a Gázai övezet felett is, és azt is kijelentette, hogy Izrael fenn fogja tartani magának a jogot arra, hogy a jövőben is szabadon behatoljon a területre fegyveresek elleni műveletek végrehajtása végett.

A Gázai övezet legnagyobb kórháza közelében folytatódó harcokkal kapcsolatban Benjámin Netanjahu vasárnap azt mondta, nincs ok arra, hogy az ott ápolt betegeket ne tudnák evakuálni, ugyanis Izrael menekülési folyosót nyitott ennek érdekében vasárnap.

Az izraeli kormányfő élesen bírálta az ENSZ főtitkárát a vasárnapi interjúban, és azt mondta, hogy António Guterres kizárólag Izraelt hibáztatja ahelyett, hogy a Hamásztól követelné az emberi jogok betartását.

António Guterres reagálásában visszautasította Benjámin Netanjahu szavait, és azt állította, hogy ő a válság kezdete óta elítélte a Hamászt, de azt hangoztatta, hogy a terrorszervezetet el kell választani a palesztin emberektől, és megjegyezte, hogy a palesztinoknak is vannak sérelmei az "56 éve tartó megszállás" miatt.

Címlapkép: Az izraeli hadsereg légicsapást mér a Gázai övezet északnyugati részére 2023. november 9-én. Forrása: MTI Fotó/Mohamed Szaber