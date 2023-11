Aggasztó bizonyítékok: orosz rakétakkal lőhettek amerikai bázisra, veszélyes helyzet állhat elő

Tegnap éjjel, ma hajnalban tűz alá került egy amerikai támaszpont Dajr ez-Zaur tartományban, a létesítményt a szír kormány engedélye nélkül hozta létre Amerika egy gázmező térségében.

Az incidensről számos fotó került elő: nagyon úgy fest, hogy a támadást egy orosz gyártmányú 220 milliméteres BM-27 Uragan rakéta-sorozatvetővel hajtották végre.

/ / / : SAA / Pro- militias targeted the US base in Conoco (Conico) Field in -controlled , NE Syria.The attack was carried out with -made 220mm 9M27K 'Uragan' cluster rockets with 9N128 submunition warheads; #Syria

A fegyverrendszer valószínűleg az Aszad-kormányhoz lojális szíriai hadsereg készletéből származik. Az iráni hadsereg számos orosz gyártmányú technikai eszközt használ, de nincs arról információ, hogy széles körben Uraganokat használnának, vagy hogy ezeket a Szíriában működő Iránbarát milíciák rendelkezésére bocsátották volna. Az SAA készletében azonban legalább három tucat Uragan megtalálható, ezeket Oroszország adta még át Damaszkusznak az orosz intervenció kezdetén.

The Syrian government seems to have targeted US bases last night near Conoco gas fieldsIf so then it is a major escalationThe remains of rockets from Russian-originated BM-27 Uragan MLRS were found in the vicinity of the town of Al-Izbah Heavy rockets, such as those used in pic.twitter.com/aixz5I86sN