Filmbeillő videó: akcióba lépett az ukránbarát orosz milícia, egy FSZB-tiszt volt a célpont

Az Orosz Önkéntes Hadtest nevű félkatonai szervezet Putyin-ellenes oroszokból szerveződött, és egy másik hasonló milíciával, a Szabad Oroszország Légióval már többször hajtottak végre támadásokat orosz területeken.

Az Orosz Önkéntes Hadtest ezúttal az ukrán határ közeli Brjanszki területen akciózott, ahol célba vették egy FSZB-tiszt terepjáróját.

A milícia a Telegramon tette közzé az akcióról készült felvételt, hozzáfűzve, hogy a célpont, Szergej Satij alezredes és az SUV-ben utazó többi személy életét vesztette.

A felvételt az egyik fegyveres fejkamerája rögzíthette, ő gépfegyverrel lőtt az FSZB-tiszt autójára. A bozótosban rajta kívül még két milicista rejtőzik, az egyikőjük kezében rakétavető látható, amivel egy rakétát ki is lő a célpontra. A felvétel végén másik két fegyveres is látható.

Mikor a távolban feltűnik a terepjáró fényszórója, a gépfegyveres jelzi, hogy „jönnek”, majd azonnal lőni kezd. A többi fegyveres folytatja a tüzelést, a megtámadottaknak viszont már láthatóan nincs lehetőségük viszonozni a tüzet.

