Friss térkép érkezett: igencsak jól áll a Gáza elleni invázió

Friss térképet közölt a GeoConfirmed, egy geolokációval foglalkozó OSINT-elemzőbrigád a Gáza térségében zajló hadműveletekről.

A térkép az alacsony költségvetésű OSINT-forrásokban gyakran látható, berajzolt nyilas megoldást használja, ezért nem annyira látványos, viszont a GeoConfirmed sajátossága, hogy minden egyes ilyen feltüntetett műveletet videós, műholdas bizonyítékkal támasztanak alá, ezért kifejezetten hiteles forrásnak számít.

Ez alapján kijelenthető: az izraeli haderő szinte teljesen körülzárta Gázavárost, egy szűk, körülbelül 2 kilométeres szakaszt kell biztosítaniuk a partmenti Rimal negyedben, hogy megtörténjen a teljes bekerítés.

GeoConfirmed ISR-PAL.According to satellite imagery analysis of the difference between 1 and 11 November:Situation on 11 November:The Israeli Defense Forces (IDF) are attempting to surround the Shifa Hospital and are expanding all the areas of approach. 1/X pic.twitter.com/5gcQeITxqg