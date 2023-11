Bejött az ukrán hazárdjáték - Fontos frontszakaszon vetették meg a lábukat

Ukrán csapatok hídfőállást létesítettek a Dnyeper folyó keleti partján - jelentette be Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

Ezt az információt az Egyesült Államokban, a Hudson Institute-ban tartott előadásán osztotta meg a hallgatókkal. A bejelentésnek azért van nagy jelentősége, mert ez az első alkalom, hogy hivatalosan is elismerik az ukrán csapatok jelenlétét a Dnyipro keleti partján, Herszon környékén.

Az Egyesült Államokban működő Institute for the Study of War múlt héten számolt be arról, hogy az ukrán katonák október közepe óta több ponton is átkeltek az ország legnagyobb folyójának déli szakaszán, Herszon város környékén. Az intézet azt is kiemelte, hogy orosz katonai bloggerek dokumentálták a keleti parton folyó ukrán szárazföldi hadműveleteket.

Jermak kijelentette továbbá azt is, lépésről lépésre demilitarizálják a Krímet. Hozzátette, a távolság 70 százalékát már megtették, az ellentámadásunk pedig folyamatosan halad előre.

