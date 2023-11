Hírszerzési jelentés: komoly hibát fedeztek fel az oroszok egyik legjobb fegyverében

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Oroszország bejelentette, hogy növeli 152 mm-es Krasznopol-M2 lézervezérelt tüzérségi lőszereinek gyártását, és igyekszik javítani a lőszerek rossz időjárásban tapasztalt gyenge teljesítményén. Az orosz tüzérség már sikereket ért el Krasznopollal, gyakran egy-egy ukrán jármű pontos kilövésére is tudták alkalmazni. Az orosz védelmi ipar nem tud elegendő mennyiségű hagyományos hadianyagot előállítani. A Krasznopol-gyártás tervezett növelése valószínűleg kísérlet a termelési kapacitás hatékonyabb kihasználására.

Oroszország drónokat használ a Krasznopol célpontjainak kijelölésére úgy, hogy lézersugarat sugároz a célpontra. Az alacsonyan szálló felhőzet azonban ront a fegyver hatékonyságán, mivel a lézerdetektornak nincs ideje észrevenni a lézersugarakat, így célra vezetni is nehezebb.

mivel a lézerdetektornak nincs ideje észrevenni a lézersugarakat, így célra vezetni is nehezebb. Az orosz ipar valószínűleg megpróbálja javítani Krasznopol repülési teljesítményét és csökkenteni a lézernyalábok észlelési idejét. A téli időjárás beköszöntével valószínű, hogy Oroszország jobb precíziós lőszerekhez való hozzáférése lesz az egyik kulcstényező az ukrajnai harcok során.

Címlapkép: orosz 2Sz5 Giacint-Sz 152mm-es önjáró lövegek hadgyakorlaton 2020-ban. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons