Nem áll le Oroszország: egyre többet használja rettegett fegyverét az ukránok megtörésére

Egy magas rangú ukrán katonai tisztviselő szerint az orosz erők folyamatosan indítják támadásaikat Kelet-Ukrajnában, és egyre több támadó drónt is bevetnek a műveleteikbe.

Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka kedden arról számolt be, hogy az orosz csapatok bár jelentős veszteségeket szenvednek el, aktívan támadják az ukrán állásokat Kupjanszk közelében.

A Telegramon közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz hadsereg fokozta a kamikaze-drónok használatát.

Szirszkij megjegyezte továbbá, hogy Bahmut környékén, északon és délen egyaránt, az orosz erők ellentámadásokkal próbálnak fölénybe kerülni. Hozzátette, az ukrán védők meghiúsítják ezeket a támadásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte a támadások fokozódását a keleti régiókban, többek között Avgyijivka közelében. Ugyanakkor kijelentette, hogy az ukrán erők tartják pozícióikat és folytatják a támadó műveleteket is. Természetesen fontos hangsúlyozni most is, hogy a Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni ezeket a harctéri jelentéseket.

