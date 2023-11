Hatalmas dobásra készül az orosz hadiipar: érkezik a csúcsmodern Szu-75-ös

A fejlesztésről szóló bejelentést november 13-án tette az orosz Rosztek állami vállalat a Dubaj Airshow 2023 előestéjén. Az Szu-75-öst hivatalosan 2021-ben mutatta be Moszkva, azóta a projekt körüli finomhangolásokat végezték. Az elkészült tervdokumentációt viszont átadták a gyártónak, amely egyértelműen jelzi, hogy már a gyártásra készülnek.

A The EurAsian Times szerint a változtatások csökkentették a műszaki kockázatokat. Az elmondások alapján a jövő orosz vadászgépét lopakodó képességekkel látják el, emellett gazdaságosak lesznek a repülések, és költséghatékony gyártás fogja jellemezni.

A jármű az ígéretek szerint akár 7 tonnányi hasznos teher szállítására lesz alkalmas, illetve 6 célpontot is képes lesz egyidejűleg eltalálni.

