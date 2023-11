Kritikus ponton folytatódik a Gázai övezet elleni hadművelet: megkezdődött az al-Sifa ostroma

Több hírportál is beszámolt róla, hogy szerda hajnalban ostromot indított a Gázaváros szívében található al-Sifa kórház ellen az izraeli haderő. Az IDF szerint ennek az az oka, hogy a Hamász harcosai a civileket élő pajzsként, míg az épületet főhadiszállásként használják fel. A szervezet tagadta ezeket a vádakat.

Israeli forces are currently searching the basement of the Al-Shifa hospital in Gaza City.Per the spokesperson for the Hamas-controlled Gaza Ministry of Health pic.twitter.com/heSaWlo3Sx