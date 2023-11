Elmondta Izrael, mi kell ahhoz, hogy tűzszünet legyen Gázában

Nincs helye hosszú tűzszünetnek, amíg nem engedik el az izraeli túszokat - szögezte le az izraeli külügyminisztérium közleményében, melyben az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára válaszoltak szerda éjjel.

Izrael elutasítja az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai rendkívüli ülésén elfogadott, tűzszünetre felszólító határozatát mindaddig, amíg nem teljesítik a határozat másik követelését, a Gázai övezetbe hurcolt mintegy 240 izraeli túsz szabadon bocsátását.

A külügyminisztérium válaszában felszólította a Biztonsági Tanácsot, hogy ragaszkodjon az összes túsz gyors szabadon bocsátásához a határozatban foglaltak szerint.

A Biztonsági Tanács döntése elszakad a valóságtól, és nem lesz értelme a gyakorlatban. Izrael egyébként is a nemzetközi jog szerint jár el, miközben a Hamász terroristái el sem fogják olvasni, és nem is tartják be a határozatot"

- jelentette ki Gilád Erdán, Izrael ENSZ-nagykövete.

"Sajnálatos, hogy a tanács továbbra is figyelmen kívül hagyja, nem ítéli el, sőt még csak meg sem említi a Hamász október 7-én elkövetett tömegmészárlását, amely a gázai háborúhoz vezetett. Ez szégyen. A Hamász stratégiája a humanitárius helyzet szándékos rombolása a Gázai övezetben, a palesztin áldozatok számának növelése, hogy aktivizálja az ENSZ-t és a Biztonsági Tanácsot Izrael megállítása érdekében. Ez nem fog megtörténni" - tette hozzá Izrael ENSZ-képviselője.

Címlapkép forrása: Getty Images