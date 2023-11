Összejött a nagy találkozó – Most dönthettek a világ egyik legkényesebb térségének sorsa felett

Több mint egy év után találkozott újra egymással személyesen a két világhatalom vezetője. A négyórás tárgyalásokon a Peking és Washington közötti súrlódásokról is beszéltek. A feszültség folyamatosan nőtt az országok között az elmúlt években, a gazdasági-katonai versengés miatt szankciós háborúzásba kezdtek egymással, de a legnagyobb vitát Tajvan szigetének kérdése váltotta ki.

Hszi Csin-ping azt mondta amerikai kollégájának, hogy nem készülnek a vitát okozó sziget ellen katonai agresszióra, ezért kérte, hogy az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel Tajvan felfegyverzésével.

A kínai elnök hozzátette, hogy a békés újraegyesítést részesítik előnyben, de vannak olyan eshetőségek, hogy erőt fognak gyakorolni. Hszi kiemelte Biden 2022 novemberi kijelentéseit a G20-csúcson, amikor az amerikai elnök azt mondta, hogy nem támogatja Tajvan függetlenségét.

