Váratlan húzással borulhat minden Tajvanban – Kína már dörzsöli a tenyerét

November 15-én Tajpejben bejelentette a Kuomintang (KMT) és a Tajvani Néppárt (TPP), hogy közösen fognak indulni a január 13-i tajvani elnökválasztáson. A pártok egyelőre nem fedtek fel részleteket az együttműködésről, de annyit elárultak, hogy egy átfogó közvélemény-kutatás eredményeire támaszkodnak majd a részletek kidolgozásánál. A végleges döntést november 18-án fogják a nyilvánosság elé tárni.

A legutóbbi felmérések alapján eddig a kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelöltjének, William Lajnak volt a legnagyobb esélye megszerezni az elnöki széket.

Laj támogatottsága 33 százalékos volt októberben, míg a KMT és a TPP jelöltje egyaránt 22 százalékon állt. Tajpejben eddig jellemzően két-két ciklusonként váltották egymást a vezető politikai pártok és úgy nézett ki, hogy ezt a tendenciát most megtörheti a kormánypárt egy harmadik vezetői ciklussal. A riválisok összeállása azonban felboríthatja az eddigi erőviszonyokat és nehéz helyzetbe hozhatja Lajt.

First time in Taiwan politics as we reached an agreement today w/ the to a join campaign in the 2024 general elections and to form a coalition government in the future.️ @TPP_Taiwan