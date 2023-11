Vérfagyasztó videó jött Ukrajnából: szabályosan levadászta az orosz Buhankát egy ukrán drón

Az orosz-ukrán háborúban fontos szerepet játszanak a drónok: mindkét oldal igencsak komoly veszteségeket okoz a másiknak ezekkel az eszközökkel, bár épp a napokban beszéltek arról ukrán katonák a nyugati médiának, hogy az orosz drónelhárítási képesség sokat fejlődött.

Most egy olyan videó jött Ukrajnából, melyen fejlett drónelhárító képességet nem láthatunk, csak kétségbeesetten menekülő orosz katonákat.

Arról publikált felvételeket egy ukrán Telegram-csatorna, ahogy egy saját fejlesztésű, Escadrone FPV kamikaze-drónnal üldözőbe vesznek egy kislétszámú orosz gyalogsági alakulatot, akik egy UAZ-452-essel próbálnak menekülni.

Az orosz Buhanka sofőrje tövig nyomott gázzal száguld az úton, közben amennyire tud, próbál kitérni az ukrán drón elől, ez legalább egyszer sikerül is. Közben az anyósülésen és a raktérben utazó orosz katonák kézifegyverekkel próbálják lelőni a drónt.

Az üldözés az orosz katonák számára rossz véget ért: nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán drón elkapta a Buhanka hátulját.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

The Escadrone group continues to release completely insane footage.Seen here, a Ukrainian FPV munition chases down a Russian Bukhanka, doing loops around it while one of the passengers leans out the window, attempting to shoot it down with an AK, before it scores a direct hit. pic.twitter.com/lCC0aAe5As