Több milliárd eurót dob Ukrajnának az EU egyik vezető tagállama

Hollandia jövőre több mint kétmilliárd eurót különít el Ukrajna támogatására - közölte pénteken Kajsa Ollongren ügyvivő védelmi miniszter.

A keret túlnyomó többségét a holland kormány az Oroszország elleni háborúban védekező ország katonai támogatására szánja, de a helyreállításra, az újjáépítésre és a kiberbiztonságra is elkülönítenek összegeket.

"Hollandia továbbra is támogatja Ukrajnát. Ezzel a jelentős összeggel egyértelmű jelzést küldünk: Ukrajna mindig is számíthatott és számíthat ránk" - nyilatkozott Ollongren. A miniszter szerint ez a kiadás "ésszerű", mert Hollandia biztonságáról is szól.

Ha Ukrajna nem nyeri meg ezt a háborút, akkor egy sokkal nagyobb problémával fogunk szembenézni, ami sokkal többe fog nekünk kerülni

- magyarázta.

Az ügyvivő kormány szerint Ukrajnának nagy szüksége van lőszerre és a már meglévő fegyverarzenáljának karbantartására. Hollandia egyebek között azt szeretné, ha a pénzzel segítenék Ukrajna légvédelmének megerősítését, hogy az ország továbbra is meg tudja védeni magát az orosz támadásokkal szemben.

Augusztusban Hollandia ígértet tett Kijevnek, hogy az összes F-16-os vadászgépét átadja az ukrán fegyveres erőknek. Néhányat azonban még visszatart az ukrán pilóták kiképzésének céljából.

