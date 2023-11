Új irányt vehet az ellentámadás? – Bejött a vakmerő művelet, stabilizálták helyzetüket az ukránok a stratégiai fontosságú térségben

A Dnyeperen való átkelés kockázatos művelete hetek óta titokban zajlott ukrán részről, de a hét elején Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök bejelentette, csapataik sikeresen megvetették lábukat a nagy folyó bal partján. Szerdán Vlagyimir Szaldo, Herszon megye megszállt részeinek Moszkva által kinevezett vezetője is elismerte, hogy sikerrel járt az átkelés.

Ukrán tengerészgyalogosok most azt mondták, folytatják a megkezdett akciót, miután „sikeres műveletek sorozatát” hajtották végre a Dnyeper keleti partján.

A folyón való átkelés lehetővé teszi az ukrán csapatoknak, hogy új támadási vonalat alakítsanak ki dél felé, egyben ez a legközvetlenebb útvonal az Oroszország által 2014-ben megszállt Krím félsziget felé.

Az Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szerint az ukrán csapatok előrehaladtak a Dnyepertől 2 kilométerre található Krinki felé. Ezt megerősíti az is, hogy szerdai geolokalizált felvételek szerint orosz erők csapást mértek ukrán pozíciókra Krinkitől északnyugatra.

5/ Ukrainian forces continued larger-than-usual operations on the east (left) bank of Obl. on Nov. 16 and appear to have advanced near Kynky. Geolocated footage published on Nov. 15 shows RU forces striking UKR positions in the NE part of Krynky. #Kherson