Dróntámadás érte Ukrajnát, több mint 400 településen maradtak áram nélkül

A drónok péntek este 8 óra és szombat hajnali 4 óra között támadhattak. Éjszakai videóbeszédében Zelenszkij dicsérte a légierő pontosságát, ugyanakkor figyelmeztetett a támadások intenzitásának növekedésére a tél közeledtével. A tavalyi téli időszakban ugyanis Oroszország számos rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. Ezek a támadások milliókat hagytak alapvető szolgáltatások, például áram, fűtés és víz nélkül az év leghidegebb hónapjaiban.

A támadások ellenére az energiaügyi minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy elegendő villamos energia áll rendelkezésre az ország szükségleteinek kielégítésére. A dróncsapások által a hálózatban okozott károk miatt mintegy 1550 fogyasztó maradt áram nélkül. Az energiaügyi minisztérium arról számolt be, hogy a déli Odesa és a délkeleti Zaporizzsja régióban összesen 416 településen szűnt meg az áramszolgáltatás a dróntámadások miatt.

Az energiaügyi minisztérium arról is beszámolt, hogy egy olajfinomítót is eltaláltak Odesa régióban, valamint egy közigazgatási épületet is megrongáltak. A déli katonai parancsnokság Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett közleménye szerint egy civil is megsérült a csapás során.

