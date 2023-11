Hónapok óta első jelentősebb sikerét érhette el az ukrán ellentámadás

Az előzetes adatok három és nyolc kilométer között mozognak, a bal part sajátosságaitól, földrajzától és tájképi kialakításától függően

– nyilatkozta az ukrán haderő szóvivője, Natalija Hamenjuk.

A Guardian megjegyzi,

ha ez bebizonyosodik, hónapok óta ez lesz az ukránok első jelentős előrehaladása az eddig csalódást keltő ellentámadás során.

Hamenjuk elmondta, az oroszok folytatják a tüzérségi tüzelést a jobb parton. A szóvivő szerint több tízezer orosz katona lehet a térségben, az ukrán erőknek így még nagyon sok dolguk van.

Az Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szombati jelentése szerint egy orosz katonai blogger arról számolt be, hogy a tüzérségi támogatással ellátott ukrán csapatok sikertelenül támadtak Krinki, Piscsanivka és Pojma térségében – ezek a települések 2–4 kilométerre fekszenek a Dnyepertől. Orosz milbloggerek szerint

az ukránok további katonákat szállítanak a folyó keleti partjára.

Az ukrán csapatok Dnyeperen való átkelése már hetek óta zajlik, de Kijev ezt csak a hét elején erősítette meg. A cél az lehet, hogy egy új támadási irány kialakításával előretörjenek a Krím felé, miután az elsősorban Zaporizzsja megyében zajló déli offenzíva eddig nem sok eredményt hozott.

