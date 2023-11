Rémisztő ütemben hullik az oroszok legpusztítóbb fegyvere – De mitől is olyan különleges a „Perzselő napfény”?

A TOSz („Tjazsolaja Ognemotnyaja Szisztema”) orosz megnevezése szerint nehézlángszóró rendszer, valójában azonban egy termobárikus rakéta-sorozatvetőről beszélhetünk. A fő eltérés a hagyományos MLRS-hez (rakéta-sorozatvetőhöz) képest, hogy eltérő típusú rakétákat lő ki, ezáltal pedig sokkal kisebb lőtávval rendelkezik.

A TOSz rendszer kifejezetten az előrenyomuló gyalogsági és gépesített egységek közvetlen tűztámogatására szolgál, rendkívül hatékonynak számít épületek, erődítmények, bunkerek és sáncok felszámolására.

Devastating impact of Russian TOS-1A MLRS strikes on Ukraines Novoselivske village, Luhansk region.Ukrainian forces liberated the village on December 30, now the Russian Army is trying to completely destroy it. pic.twitter.com/06ElLA8P51

A nehézlángszóró alváza az orosz harckocsik különböző típusain alapul, a gyárakban ezekre szerelik rá a forgatható indítókonténert. A hagyományos lőszereken túl a rakétákhoz kétféle különleges robbanófej tartozik: olyan, amely gyújtóbombaként funkcionál, és egy termobárikus töltet. A rakéták elindítása sortűz esetén mindössze 6−12 másodpercet vesz igénybe.

A TOSz-családnak három variánsa létezik:

TOSz-1 „Buratino”: Az első példányait még a Szovjetunióban fejlesztették ki, a 30 darabos kapacitású indítókonténert egy T-72A harckocsi alvázára építették fel. Az 1980-as években állt hadrendbe, a tűzkeresztségen a szovjet−afgán háborúban esett át 1988-ban, példányai azonban felbukkannak a második csecsen háborúban is. A TOSz-1 variánst azonban soha nem gyártották nagyobb számban, és exportjára sem került sor, inkább kísérleti célokra szánták. Minimális lőtávolsága 400 méter, maximális képessége 3,5 kilométer, sortűz esetén egy 200 X 400 méteres területet képes lefedni, mindössze 7,5−15 másodperc alatt.

TOSz-1A „Szolncepjok”, azaz „Perzselő napfény”: Az eredeti Buratino továbbfejlesztett változata, alvázát már a T-72B3/T-90SZ biztosítja, 24 darabosra cserélték az indítókonténert, és nem kompatibilis a sima változat rakétáival. A TOSz-1A megnövelt hatótávolságú (6 kilométer), illetve csökkent a sortűz ideje (6−12 másodperc). Példányai harcoltak a második csecsen háborúban, a szíriai polgárháborúban, az Iszlám Állam elleni harcokban, a húti lázadókkal szemben, jelenleg pedig Ukrajnában bukkannak fel rendszeresen. Exportálták többek között Örményországba, Azerbajdzsánba, Irakba, Algériába és Kazahsztánba is.

TOSz-2 „Toszocska”: A nehézlángszóró-család jelentősen újragondolt és átalakított változata. Jelenleg nem áll hivatalosan hadrendben, de a Ria Novosztyi értesülései szerint a prototípusokat már Ukrajnában tesztelik. Ez a TOSz-1A rendszer könnyebb, olcsóbb és mobilabb variánsa, alvázát is egy Ural teherautó szolgáltatja. Az indítókonténerben található rakéták száma tovább apadt (18), de nem változott az indítókonténer mérete, így a régebbi TOSz-1A által használt rakétákkal is kompatibilis. A lőtáv azonban hivatalosan 3,5-10 kilométerre emelkedett.

A TOSz rendszerek a világon egyedülálló rakéta-sorozatvetők abban a tekintetben, hogy nemcsak hagyományos rakétákat, hanem gyújtóbombákat és termobárikus robbanófejjel szerelt rakétákat alkalmaznak, amely töltetek jóval brutálisabb pusztításra képesek.

A termobárikus vagy más néven vákuumbomba egy kétlépcsős típusú robbanólőszer, amely az első töltettel valamilyen éghető aeroszolt (pl. benzint) juttat a célpontnál a levegőbe. A második töltet meggyújtja ezt a felhőt, ami által tűzgömb és lökéshullám alakul ki, majd pedig nyomáscsökkenés, mivel a robbanás elhasználja az oxigént a környező levegőből. Amikor felrobban, rendkívüli hőt bocsát ki, és felperzseli a környezetét.

Hivatalosan az orosz vákummbomba egyik típusa (FOAB) A LEGNAGYOBB ROBBANÁST GENERÁLÓ NEM-NUKLEÁRIS FEGYVER A VILÁGON.

Ugyanakkor, az ezzel kapcsolatos 2007-es orosz bejelentést széles körben megkérdőjelezik a szakértők.

A nem konvencionális robbanófej másik formája, a gyújtóbomba is hasonlóan kegyetlen tulajdonságairól ismert. A gyújtóbombák – amelyek legtöbb esetben termitet, fehérfoszfort vagy magnéziumot tartalmaznak – leginkább a városokban található állások, bunkerek, kialakított védőállások felszámolására alkalmazhatók.

Az égő termit képes az acél- és alumíniumlemezeket átégetni, valamint a fémtárgyakat megolvasztani, de a robbanótöltetek természetesen alkalmasak nagy területen erdő- és bozóttüzek okozására is. A termitkeverékek a levegő oxigénje nélkül is égnek, mivel rengeteg fém-oxid van bennük.

A fehérfoszfor tulajdonsága, hogy levegőn meggyullad, és nagy mennyiségű sűrű, maró fehér füst képződésével ég. A Human Rights Watch szerint a fehérfoszfor csontig éget, a bőrön keresztül beszivároghat a véráramba, károsítja a vesét, a májat és a szívet, így többszörös szervi elégtelenséget okoz. Már a belélegzése is halálos lehet.

A NEMZETKÖZI JOG NEM TILTJA UGYAN A FEHÉRFOSZFOR ÉS AZ AHHOZ HASONLÓ GYÚJTÓBOMBÁK HÁBORÚS ALKALMAZÁSÁT, A POLGÁRI LAKOSSÁG ELLEN TÖRTÉNŐ BEVETÉSE AZONBAN AZ 1980-AS, EGYES HAGYOMÁNYOS FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY HARMADIK PROTOKOLLJA ALAPJÁN TILTOTT.

Bár Oroszországot többször is vádolták azzal, hogy gyújtóbombákat szór az általa ostromlott ukrán városokra – például Bahmutnál, Avgyijivkánál vagy Marjinkánál −, erre eddig nem találtak egyértelmű bizonyítékot. Arról sincsenek információk, hogy ezeket a tölteteket TOSz-1A rendszerekből indították volna útjukra (BM-21 Grad vagy BM-27 Uraganhoz is léteznek gyújtóbombával szerelt rakéták).

Oroszország alapvetően nem vesztett nagy mennyiségben TOSz rendszereket az ukrán háború során. Jelenleg igazoltan 13 darabról van vizuális dokumentáció (az Oryx november 17-én még csak 12-t jegyez, de pénteken napközben már megjelent a 13. példányról is videó), ami akár minimálisnak is tekinthető.

You gotta give the Russian arms industry what it deserves: they have a unique ability to create vehicles that guarantee Ivan is not coming back home, as it is the case with this TOS-1. As if the tanks with survival rates approaching 0 were not enough. pic.twitter.com/b0UkMN0h92