A legtöbb országban már vágnak, de Magyarország kitart - Miért viselkedik másképp az MNB?

A kelet-közép-európai régió monetáris politikája az elmúlt években jelentős fordulatokon ment keresztül, amelyeket elsősorban a megemelkedett inflációs nyomás, a geopolitikai feszültségek, a sokkal változékonyabbá, kockázatosabbá és bizonytalanabbá váló külső piaci környezet alakítottak.
Az idei év is sok kihívást hozott a régió jegybankjai számára. Az infláció csak lassan mérséklődik, és a legtöbb országban továbbra is jelen vannak a felfelé mutató inflációs kockázatok. A gazdasági növekedési kilátásoknak pedig új kihívást jelent a vámháború, a megemelkedett vámterhek és az egyre inkább blokkosodni látszó világ. A külső környezet tehát továbbra is bizonytalan, mindeközben a jegybankoknak fél szemmel a fiskális politikákat is figyelni kell, hiszen az országok többsége konszolidációs kihívásokkal küszködik, és az államháztartások finanszírozási igénye továbbra is magas.
Az idei évben végül is csak a csehek és a lengyelek csökkentettek kamatot, és összességében elmondható, hogy régiós szinten kevesebb kamatvágás valósult meg az idén, mint azt az év elején meg várni lehetett. A jegybanki döntéshozatal tehát továbbra is alapvetően óvatos.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- A régiós jegybankok többsége már csökkenti a kamatot.
- Milyenek a régiós kamatkilátások?
- Milyen döntési keretrendszerben gondolkodik az MNB?
- Miért lett fontos az MNB-nek a forint árfolyama?
- Túlértékelt vagy alulértékelt a forint?
- Mikor indulhat meg itthon a kamatcsökkentés?
