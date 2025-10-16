A legtöbb országban már vágnak, de Magyarország kitart - Miért viselkedik másképp az MNB?

A kelet-közép-európai jegybankok idén is nehéz döntések elé kerültek: a lassan csillapodó infláció, a laza fiskális politikák és a geopolitikai kockázatok miatt a monetáris enyhítés csak korlátozottan haladhatott előre. Miközben Lengyelország és Csehország már megkezdte a kamatcsökkentést, Magyarországon a szigor tartósnak ígérkezik. Milyenek a régiós kamatkilátások?

A kelet-közép-európai régió monetáris politikája az elmúlt években jelentős fordulatokon ment keresztül, amelyeket elsősorban a megemelkedett inflációs nyomás, a geopolitikai feszültségek, a sokkal változékonyabbá, kockázatosabbá és bizonytalanabbá váló külső piaci környezet alakítottak.

Az idei év is sok kihívást hozott a régió jegybankjai számára. Az infláció csak lassan mérséklődik, és a legtöbb országban továbbra is jelen vannak a felfelé mutató inflációs kockázatok. A gazdasági növekedési kilátásoknak pedig új kihívást jelent a vámháború, a megemelkedett vámterhek és az egyre inkább blokkosodni látszó világ. A külső környezet tehát továbbra is bizonytalan, mindeközben a jegybankoknak fél szemmel a fiskális politikákat is figyelni kell, hiszen az országok többsége konszolidációs kihívásokkal küszködik, és az államháztartások finanszírozási igénye továbbra is magas.

Az idei évben végül is csak a csehek és a lengyelek csökkentettek kamatot, és összességében elmondható, hogy régiós szinten kevesebb kamatvágás valósult meg az idén, mint azt az év elején meg várni lehetett. A jegybanki döntéshozatal tehát továbbra is alapvetően óvatos.