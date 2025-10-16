  • Megjelenítés
Fordulóponthoz ért a forint? Árulkodó a grafikon!

Portfolio
Vámháborús fenyegetés, kriptózuhanás és gyengülő forint – ismét pezsegnek a tőkepiacok. Trump újabb kijelentései nemcsak az árfolyamokat, hanem a befektetőket is megmozgatták, miközben a nemesfémek történelmi csúcsokat döntöttek. Hogyan kapcsolódnak a tengeri konténerek a friss közgazdasági Nobel-díj tanulságaihoz? Mekkora a potenciál a Polymarket-sztoriban, és milyen oddsokat ad a jövő fogadóirodája a magyar választások kimenetelére? És miért nehéz most megmondani, meddig tart az arany–ezüst rali? Erről és sok minden másról beszélget Nagy Viktor, lapunk Részvény rovatának vezető elemzője és Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője az Invest legújabb epizódjában.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Az újabb vámpánik – (01:35)
  • A pénteki kriptó sell-off – (09:18)
  • Fordul a forint trendje? – (11:32)
  • Elmaradt Trump békedíja – (18:44)
  • A közgazdasági Nobel-díj nyertesei – (22:55)
  • Csúcson az arany és az ezüst – (30:05)
  • A Polymarket-sztori – (32:14)
  • Long/Short játék – (41:01)

A tőkepiaci podcastban elhangzó információk és elemzések az elemzők magánvéleményét tükrözik. A podcastban elhangzó állásfoglalások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Tájékoztatjuk, hogy bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen tőkepiaci podcast nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!



