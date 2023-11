Ballisztikus rakétát lőhettek ki Izraelre, úgy néz ki, telibe találták Biranitot

Ma reggel rakétát lőtt ki a Hezbollah Izrael Biranit katonai támaszpontjára, a Times of Israel szerint a bázison robbanás történt, majd tűz ütött ki. Az IDF jelentése szerint személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

Arról, hogy pontosan mivel lőtt a Hezbollah, eltérnek a források. A török Anadolu hírügynökség szerint egy páncéltörő rakétával lőttek át a határon, melyre válaszul az IDF támadást indított Libanon déli része ellen.

A libanoni Al-Majadín és az iráni Mehr hírügynökségek szerint azonban Burkan típusú rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal lőtt a Hezbollah. Az Al-Majadín szerint 4, a Mehr szerint kettő rakétát lőtt ki a libanoni fegyveres szervezet.

A támadásról megjelenő felvételek alapján a kár igencsak komolynak tűnik: meglepő lenne, ha egyetlen páncéltörő rakéta ekkora pusztítást tudott volna okozni, hacsak nem egy lőszerraktárat vagy üzemanyag-depót találtak vele telibe.

The aftermath of Hezbollah strikes with Burkan rockets targeting the base of the IDF (Territorial) 91st Division located in Biranit camp in northern Israel. The attack took place on Monday morning. pic.twitter.com/XpBCHPyO35