Bizonyítékokat mutatott be Izrael: tényleg katonai bázisnak használta a Hamász a gázai kórházat

Az Al-Sifa kórházat Izrael pár napja hosszas előkészítés után foglalta el, korábban többször is azt állította az izraeli hadsereg, hogy egy titkos Hamász-főhadiszállás működik a létesítmény alatt.

A főhadiszállást még nem tárták még fel, de arról bizonyítékokat mutatott be az IDF, hogy a Hamász valóban katonai célokra használta a létesítményt, illetve van már felvétel a bunker bejáratáról is.

Az egyik felvételen az látható, ahogy Izraeltől zsákmányolt katonai járművekkel gurul be a kórház területére a Hamász. A kórház területén tartózkodó palesztinok örömmel fogadják a zsákmányolt eszközöket, egyikük egy amerikai Humvee, másik egy Jeep.

Images released by the IDF from security cameras within the Al-Shifa Hospital reportedly show Israeli vehicles captured by Hamas, including a Jeep and HMMWV, entering the hospital through the main gate on October 7th. pic.twitter.com/txyn0EkWE2