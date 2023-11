Porig bombáztak egy repülőteret az ukránok, kiderült, mit találtak el

A felvételen jól látható, hogy az egyébként kifejezetten kicsinek számító repülőtér hangárját éri találat. A támadásban a teljes hangár megsemmisült, tovább úgy tűnik, hogy a légikikötő területén tartózkodó három biplán közül kettő kisebb károkat szenvedett.

Russian forces set up a base in the main hangar at Tarasivka Airfield in Kherson Oblast.Footage of Ukrainian forces flattening said Russian base at Tarasivka Airfield with 2 JDAM-ERs: pic.twitter.com/J41dlv1JAa