Rybar: előkerültek az orosz RBK-500-asok, szétbombázták Sztaromajorszkét

Oroszország a háború eleje óta kisebb-nagyobb mértékben használ kazettás lőszereket Ukrajna ellen, a napokban Sztaromajorszke térségében hajtottak végre egy ilyen támadást. A légierő RBK-500-as kazettás bombákkal szórta meg a falu környékét, az esetről videó jelent meg.

A Rybar szerint ez az „első tömeges bevetése” az RBK-500-as kazettás légibombának az ukrajnai háborúban.

The first mass use of RBK-500s in the SMO in the Staromayorske area. pic.twitter.com/IPVyFaf58J