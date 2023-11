Bimbózó kapcsolatokat tesz próbára a háború – Washington már dörzsölheti a tenyerét?

Szaúd-Arábia és Kína egyre mélyebb kapcsolatokat alakít ki egymással. Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia trónörököse korábban célul tűzte ki, hogy az „átfogó stratégiai partnerség” jegyében szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a keleti nagyhatalommal. Ennek jegyében bevezették a szaúdi iskolákban a mandarin nyelv oktatását, a jövőben pedig várhatóan a középiskolákra is kiterjesztik a kulturális kapcsolatok elmélyítésére irányuló törekvést.

Rijád stratégiája világos: a királyság gazdaságát szeretnék átalakítani, különös tekintettel arra, hogy minél kevésbé függjenek a jövőben a szénhidrogénektől.

Ehhez Kínában találták meg az ideális partnert: csatlakoznak az egyre inkább Peking-központú szervezethez, a BRICS-hez, illetve jelenleg Szaúd-Arábia a kínai Övezet és Út kezdeményezés (BRI) legnagyobb befektetési célországa. Rijád nagy örömmel fogadja a kínai technológiai cégeket az országban, mivel hozzájárulnak a gazdasági szerkezet átalakításához. Peking célja a térségi stabil kapcsolatok kialakításával leginkább az, hogy biztosítsa a közel-keleti olaj és földgáz áramlását Kínába.

