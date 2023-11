Fegyverkezik Oroszország legnagyobb szövetségese: bevetési gyakorlaton volt a Volat

Fehéroroszország valamikor a 2020-as években kezdte meg a Volat V2 vagy BTR-V2 néven ismert 8x8-as kerekes harcjármű fejlesztését: a gyalogsági harcjármű / páncélozott szállító harcjárműben működő többcélú fegyverrendszer első prototípusát 2021-ben leplezték le.

A jármű első blikkre nagyon hasonlít a finn Patria / lengyel KTO Rosomak harcjárműre, az első látványos különbség az, hogy más rajta a torony. Kétféle Volat-variáns ismert: az egyiket a szovjet BMP-2-es lövegtornyával, a másikat az orosz T-15 / Bumeráng testből irányítható tornyával szerelték fel. Mindkét variáns fő fegyvere egy 30 milliméteres gépágyú.

A napokban a belarusz haderő átfogó gyakorlatot hajtott végre a Volatok prototípusaival, remélik, hogy hamarosan elindulhat az eszköz tömeggyártása.

Today's field testing of BTR-V2 APC at the 227th combined arms training ground.Note that both BMP-2 and BM30.2 turret versions are present.Belarus is seemingly aiming at quick adoption. #Belarus