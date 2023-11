Kalózkodtak a felkelők: globális hatása lehet az akciónak

A Jemen jelentős részét ellenőrzése alatt tartó húszi lázadók nemrégiben elfoglaltak egy kereskedelmi hajót a világkereskedelmi szempontból kulcsfontosságú Vörös-tengeren. Az eset felhívta a figyelmet arra, hogy az Izrael és a Hamász között dúló háború milyen nem várt nemzetközi hatásokat gyakorolhat. A jemeni lázadók az izraeli konfliktusra hivatkoztak a lépésük okaként, ami felveti annak a veszélyét, hogy a jövőben hasonló incidensek történhetnek. Az eset azért különösen aggasztó a kereskedelmi útvonalak szempontjából, mivel csak jelentős kerülővel lehet helyettesíteni a vörös-tengeri folyosót.

A Vörös-tenger a legkiegyensúlyozottabb útvonal Európából Ázsiába, mivel ez a legrövidebb és a legköltséghatékonyabb az üzemanyag és az útdíjak tekintetében

– mondta a lefoglalt hajó japán üzemeltetőjének, a NYK Line-nak a szóvivője.

The Red Sea's strategic location makes it a vital trade route, underscoring the need for stability and security pic.twitter.com/WiYaOez7YL