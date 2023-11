Szuperhősként robbant be az új elnök a szakadék szélén táncoló országba, rögtön neki is ment Moszkvának és Pekingnek

Jobboldali, elitellenes, sőt anarchokapitalista elnökjelölt nyerte meg az argentin elnökválasztás második fordulóját. A világ nyolcadik legnagyobb területű országában hatalmas változások várhatók, ha Javier Milei sikerrel jár programja teljesítésében. Argentína két évtizede legnagyobb válságát éli át, az infláció már a 143 százalékot ostromolja, a lakosság 40 százaléka szegénységben él. A katasztrofális helyzetben sokak számára Milei a remény megtestesítője, de az exhibicionista stílusával berobbanó politikus könnyen okozhat csalódást. A külpolitikában szintén nagy változások várhatók: az új elnök bezárja az ajtókat Oroszország és Kína előtt, nyit viszont az Egyesült Államok irányába, miközben egyértelmű támogatását fejezte ki Ukrajna és Izrael felé.

Páros lábbal rúgta be az ajtót az elitellenes jelölt

A vasárnap tartott argentin elnökválasztáson 56 százalékos eredményével egyértelmű győzelmet aratott a libertariánus Javier Milei ellenfelével, a baloldali, peronista Sergio Massával szemben. Milei az augusztus közepén tartott elnöki előválasztáson tűnt fel, akkor a voksok 30,1 százalékával aratva győzelmet. Az elitellenes jobboldali jelölt az elnökválasztás első fordulójában, október 22-án hasonló szavazataránnyal második lett, a harmadik helyezett, a konzervatív Patricia Bullrich viszont mögé állt be az első forduló nyertesével, Massával szemben.

Milei-t sokan az „argentin Trumpnak” nevezik, utalva populizmusára és exhibicionista viselkedésére. A megválasztott elnök magát libertariánusnak, sőt anarchokapitalistának tartja, és

szélsőségesen szabadpiaci reformokat vezetne be, párhuzamosan az állam radikális leépítésével.

Dollarizálná az argentin gazdaságot, megszüntetné a jegybankot, eltörölne számos minisztériumot, és privatizálná a nagy állami vállalatokat.

Argentina's new president Javier Milei has big plans for the government. pic.twitter.com/yJQYW0KwLy — Ian (Miles) November 19, 2023

Nincs helye félmegoldásoknak

– mondta megválasztása utáni első beszédében, az országnak ugyanis két évtizede legnagyobb válságából kellene kimásznia.

Milei elődje a baloldali, peronista Alberto Fernandez volt, regnálása alatt Argentína rendkívül súlyos gazdasági helyzetbe jutott. (A peronizmus egy argentin baloldali ideológiai irányzat, amely Juan Perón néhai elnök nevéhez köthető; 1946 óta a legtöbb argentin elnök – Perónt beleértve – peronista volt.) Az éves infláció rendkívül magas szintre, csaknem 143 százalékra emelkedett, a peso súlyosan leértékelődött, a lakosság kétötöde a szegénységi küszöb alatt él. Ilyen helyzetben nem meglepő, hogy egy populista jelölt került hatalomra, aki a gazdasági problémák gyors megváltoztatását ígéri.

Kérdés ugyanakkor, mennyire lesz képes megvalósítani Milei radikális gazdasági programját. Az argentin gazdaság évtizedek óta lényegében folyamatos válságban van; az ország függetlenségének 1816-os kivívása óta tizenkétszer jelentett államcsődöt, a jelenkorban a legsúlyosabb ilyen 2001-ben volt – ezt lényegében a mai napig nem heverte ki Argentína.

A megválasztott elnöknek azonban a mélyen a múltban gyökerező problémáknál egy jóval kézzelfoghatóbb akadállyal is meg kell küzdenie: nincs meg a többsége az argentin parlamentben, emellett pártja, A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza), egyetlen kormányzói és polgármesteri pozícióval sem rendelkezik. A párt a szenátusban 72-ből 7 helyet birtokol, az alsóházban pedig 257-ből 38-at, így Milei állandó egyezkedésre lesz kénytelen a parlamentben. A legnagyobb frakciót a peronisták adják, de az új elnök leginkább a konzervatív Együtt a Változásért pártra számíthat majd.

A föderális berendezkedésű országban a tartományoknak is jelentős szerepe van, így Milei a tartományi kormányzókkal is kénytelen lesz majd együttműködni. Az olyan területek, mint az oktatás vagy az egészségügy – melyekből a megválasztott elnök által elképzelt állam szintén jelentős részben kivonulna – inkább tartományi, mint országos hatáskörbe tartoznak.

Argentina will rock now with Javier Milei as a president. pic.twitter.com/D5oTDD4gwM — Viral (Content) November 20, 2023

Rocksztár, szuperhős, lázadó

Mileinek nemcsak a programja radikális, megjelenésével és akcióival is alaposan felhívja magára a figyelmet. Öltöny helyett leginkább bőrdzsekiben mutatkozik, politikai gyűlésein rockdalokat énekel, olykor pedig szuperhősjelmezben jelenik meg, és soha nem éri fésű kócos haját. Nyilvános fellépésein nem egyszer láncfűrésszel a kezében jelent meg, azt szimbolizálva, hogy az argentin gazdasági és politikai rendszer gyors és könyörtelen átalakítására készül.

Argentina is about to take a chainsaw to socialism courtesy of Javier Milei! pic.twitter.com/PJmzWFYuIo — Paul (A.) November 19, 2023

Exhibicionista viselkedése mellett furcsa kijelentéseivel és szokásaival gondoskodott a címlapra kerülésről. Az általa szocialistának nevezett Ferenc pápáról vagy az argentinok nemzeti ikonjáról, Diego Maradonáról nem éppen hízelgően nyilatkozott, miközben piacpárti politikája miatt dicsérte Margaret Thatcher néhai brit miniszterelnököt, akinek regnálása alatt Argentína háborút vívott az Egyesült Királysággal a Falkland-szigetekért, és csúnya vereséget szenvedett. Szintén meleg szavakkal beszélt a hírhedt amerikai maffiafőnökről, Al Caponéról, mivel szerinte ő is szabadpiacért küzdött.

Libertarianizmusa annyira meghatározza Milei preferenciáit, hogy négy masztiffja négy szabadpiacpárti közgazdász nyomán a Murray, Milton, Robert és Lucas neveket viseli. Kedvenc kutyája ugyanakkor a már nem élő Conan volt, akivel halála után Milei saját bevallása szerint egy médium révén lépett kapcsolatba, és a hűséges eb volt az, aki arra biztatta, hogy induljon el az elnökválasztáson.

Milei nem rejti véka alá, hogy a szabad szerelem és a tantrikus szex híve. Ennek némileg ellentmond, hogy szigorúbb abortuszszabályokat léptetne életbe – a fegyverviselés szabályain viszont könnyítene. Az új elnök agglegény, gyakran mutatkozik viszont 51 éves húgával, Karinnal, akit „first ladynek” is megtenne.

New President of Argentina Javier Milei sings about Argentinas economic crisis while dressed as his superhero alter-ego General Ancap.Milei is also a cosplayer, and has a superhero persona called pic.twitter.com/bF81gFvvbR — Clash (Report) November 20, 2023

Oroszország és Kína helyett Egyesült Államok és Ukrajna

Javier Milei a külpolitikában is teljesen új vizekre evezne. Alberto Fernandez elnöksége alatt Argentína jó viszonyt ápolt Oroszországgal, Kínával és Luiz Inácio Lula da Silva alatt Brazíliával is, olyannyira, hogy az e három ország, valamint India és Dél-Afrika partnerségeként működő BRICS legutóbbi találkozóján megállapodás született arról, hogy öt másik ország mellett Argentínát is beveszik az együttműködésbe.

Milei azonban valószínűleg megakasztja a folyamatot: Diana Mondino, aki várhatóan az új argentin külügyminiszter lesz, már bejelentette, hazája inkább kimaradna a bővítésből.

Milei élesen kritizálta a „kommunista” vezetésű Kínát és Brazíliát, és az Oroszországgal való kapcsolatokon is lazítana.

Peking kedden reagált a megválasztott elnök terveire, mondván, „komoly hiba” lenne a latin-amerikai ország részéről, ha megszakítaná a kapcsolatokat velük.

Milei nemcsak távolodna Moszkvától, hanem egyértelműen Ukrajna mellett tette le voksát az orosz–ukrán háborúban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sietett is gratulációját küldeni az új argentin elnöknek.

Gratulálok Milei meggyőző győzelméhez az argentin elnökválasztáson. Nagyra értékelem az Ukrajna melletti egyértelmű kiállását. Alig várom, hogy együtt dolgozzunk együttműködésünk megerősítésén és a nemzetközi jogon alapuló nemzetközi rend helyreállításán

– írta Zelenszkij a twitter.com-on.

Argentina elects new president who promises to break with Russia and BRICS. Javier Milei won the election with 56% of the vote. Milei has also expressed support for Ukraine in its war with Russia. : Federico López Claro / Clarín. pic.twitter.com/1SUDVtcIyb — UNITED24media (@United24media) November 20, 2023

A Kreml már jóval kevésbé volt lelkes Milei győzelmétől, ugyanakkor az orosz vezetés első nyilatkozatai arra utalnak, hogy igyekeznének fenntartani a jó kapcsolatokat Buenos Aires-szel.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő azt mondta, tudomásul vették Mileinek a kampányban elhangzott szavait, de azokra a kijelentéseire fognak fókuszálni és azok alapján megítélni őt, amiket beiktatása után tesz majd.

Támogatjuk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését Argentínával

– jegyezte meg Peszkov.

A Kreml honlapja szerint Vlagyimir Putyin is gratulált Mileinek, és sok sikert kívánt neki.

Várakozással tekintünk a Buenos Aires-szel való stratégiai partnerség további fejlesztése elé számos területen, valamint az aktuális nemzetközi kérdésekről folytatott konstruktív párbeszéd elé

– írta Putyin.

Milei országa legfontosabb külpolitikai partnereinek az Egyesült Államokat és Izraelt nevezte meg.

G-d Bless you, Javier Milei, the new President of Argentina! pic.twitter.com/xi2ONiHVtE — Chief (Rabbi) November 21, 2023

Az Egyesült Államokban elsősorban a republikánusok örülnek az „argentin Trump” győzelmének. Az ismert jobboldali tévésztár, Tucker Carlson interjút készített a kampányban az elnökjelölttel, Donald Trump pedig saját közösségi felületén, a Truth Social-ön gratulált Milei győzelméhez:

Az egész világ nézett! Nagyon büszke vagyok rád. Meg fogod fordítani az országodat, és újra naggyá teszed Argentínát!

– írta az újrázásra készülő volt amerikai elnök.

Javier Mileit várhatóan december 10-én iktatják be az argentin elnöki székbe.

Címlapkép forrása: Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images