Egyetlen térkép megmutatja, miért is akart ennyire tűzszünetet a Hamász

Friss térképet tett közzé az izraeli-palesztin háború alakulásáról a War Mapper, egy független OSINT-blogger, aki vizuális bizonyítékok, harctéri felvételek alapján készíti el munkáit.

A térképen jól látható: a Gáza elleni szárazföldi hadműveletek kezdete óta jelentős területet tudott elfoglalni a térségben az izraeli hadsereg. A szárazföldi invázió alig három hete indult meg, jelenleg úgy néz ki, Izrael teljesen bekerítette Gázavárost és ellenőrzése alá vonta a kritikus fontosságú nyugati, északnyugati területeket. Az IDF katonái már a belvárost pucolják.

map update:The have advanced deeper into the centre of Gaza City from the Southwest.The IDF have also advanced up to the Indonesian Hospital and the Northern edge of the Jabalya camp. #Gaza