Egyre türelmetlenebbek északon: Magyarországot sürgetik

Svédország védelmi minisztere nyilatkozott a The Guardiannek , amelyen a svéd NATO-csatlakozás kérdése is előkerült.

Pål Jonson a svéd védelmi miniszter szerint Svédországnak „a lehető leggyorsabban” csatlakoznia kell a NATO-hoz. Ennek legfontosabb indoka, hogy ezzel is elhárítsa az orosz fenyegetést.

Elmondta, hogy egyelőre nem lehet a moszkvai csapatok képességeit leírni, mivel az oroszok Ukrajnában is bizonyították, hogy képesek kitartani a nyugati támogatások ellenében is. Emiatt hiába gyengült meg érezhetően Oroszország pozíciója a nemzetközi rendszerben, továbbra is jelentős tényezők.

Stockholm még 2022 májusában adta be a csatlakozási kérelmét a NATO-hoz, Finnországgal együtt. Helsinki azóta teljes jogú tagja lett a katonai szervezetnek, viszont Svédország csatlakozását régóta blokkolja Törökország és Magyarország. Jonson szerint a csatlakozás egyszerre lenne előnyös az országnak és a NATO-nak is, hiszen fontos harci képességeket tudnának megosztani egymással. A svéd védelmi miniszter ennek ellenére bizakodó:

Biztos vagyok benne, hogy szövetségesek leszünk. Az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól, Németországtól, Franciaországtól és a többi északi országtól kapott biztonsági biztosítékok révén most nagyobb biztonságban vagyunk, mint a NATO-tagságra való törekvésünk előtt.

– mondta. Az együttműködés jegyében Stockholm állandó kapcsolatban áll Helsinkivel a finn határon kialakult menekültkérdés ügyében is.

A címlapképen svéd katonák láthatóak egy 2022-es közös NATO-hadgyakorlaton. Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images