Elég volt kiállítani egy szétlőtt T–72-est, hogy elszakadjon a cérna Moszkvában

Miért teszik ezt, mi célból? Mire jó ezek a finneknek?

– fakadt ki Marija Zaharova külügyi szóvivő, „ruszofóbiával” vádolva Finnországot.

A sérült T–72B3 tankot két ukránbarát szervezet kezdeményezésére állították ki a finn parlament épülete közelében szombaton, hogy emlékeztesse az embereket az ukrajnai háborúra.

The Russian Embassy sent a note of protest to the Finnish Foreign Ministry due to the demonstration of a burnt Russian T-72 tank in front of the parliament in Helsinki.Diplomats noted that they regard this blasphemous action as inciting hatred towards Russia. pic.twitter.com/PdOLT23ZWe