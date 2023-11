Fotók bizonyítják: történelmi veszteséget szenvedtek el az oroszok

A Plasztun-Szn járművekből október végén vett át 14 darabot az orosz haderő, célzottan az ukrajnai hadműveletekhez. A könnyű páncélozott terepjárók a leírás szerint különböző feladatok elvégzésére alkalmasak: sebesültek evakuálására, a felderítésre, vagy önjáró 82 mm-es aknavető hordozására is bevethető. A Plasztun-Sznek leírásuk szerint kombinált páncélzattal vannak ellátva, amely ellenáll a 9x19 mm-es és a 7,62x39 mm-es lövedékeknek. A páncélos összesen 8 fő szállítására alkalmas. Októberben így mutatták be a járműveket:

Nem kellett sokáig várni, hogy az első dokumentált veszteséget feljegyezzék. Ukrajnai háborús csatornák beszámoltak róla és fényképekkel is alátámasztották, hogy alig három héttel az átadást követően már oda is veszett az egyik a csatamezőn. A kilövés helyszíne nem derült ki a bejegyzésből.

