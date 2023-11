Vakmerő akciózásba kezdett az orosz BTR-80-as, nagy meglepetés lett a vége

A Dnyeper keleti partján fekvő Krinki egyre fontosabb szerepet tölt be az ukrajnai háborúban. Az apró települést néhány hete foglalták vissza az ukrán erők, azóta igyekeznek itt stabil pozíciókat kialakítani és további hadmozdulatokba kezdeni az orosz védelmi állások ellen. Moszkvát meglepte az ukránok merész akciója, ezért több pozíciót is vesztettek a térségben.

Az elvesztett települést igyekeznek visszaszerezni az orosz csapatok, ezért folyamatosan akciókat indítanak az ukránok ellen.

Nemrégiben került elő egy felvétel, amelyen egy orosz BTR-80-as páncélozott harcjármű a betör Krinki területére, miközben folyamatosan tüzel az ukrán állások irányába.

Az akció közben az ukránok legalább egy alkalommal próbálják megsemmisíteni a harcjárművet, de nem sikerül elhárítani a támadást.

