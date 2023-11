Egyre súlyosabb krízis mutatja: talán visszafordíthatatlanul elvesztette legszorosabb szövetségesét Ukrajna

Amikor Lengyelország kormánya bejelentette szeptemberben, hogy leállítják az Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokat, jogosan lehetett azt gondolni, hogy mindössze egyfajta választás előtti „izmozást” látunk, nem fogja ténylegesen nullára vágni a megtámadott ország katonai támogatását egyik legszorosabb szövetségese. Aztán jött az október és nagyon úgy néz ki, hogy a PiS megbukott, az időhúzás ellenére továbbra is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a „nyugatos” Donald Tusk által vezetett koalíció fog hatalomra kerülni. Ha Tusk azt tervezi, hogy villámgyorsan visszaáll az Ukrajnát támogató nyugati szövetség élére, nem lesz könnyű dolga: folyamatosan romlik a kapcsolat Lengyelország és Ukrajna közt, a lengyel lakosság pedig már organikusan szervez olyan akciókat, melyek tovább rontják a repedező barátságos viszont Kijev és Varsó közt. Ahogy ezen sorok íródnak, épp lengyel kamionosok százai blokádolják az Ukrajna és Lengyelország közti határátkelőket, ez pedig kezd egyre komolyabb diplomáciai, gazdasági és humanitárius problémává alakulni. Lehet, hogy a lengyel-ukrán viszony már sosem lesz a régi.

Legjobb barátságból hűvös bizalmatlanság

Amikor Oroszország 2022. február 24-én nyíltan megtámadta Ukrajnát, Lengyelország azonnal, hathatósan Kijev mellé állt és szinte elsőként siettek szomszédjuk segítségére. Bár a német Leopardok körüli huzavona hatalmas nemzetközi visszhangot kapott tavaly télen, Lengyelország már a háború legelején, 2022 áprilisában tankokat küldött Ukrajnának, sőt, valószínűleg vadászgép-alkatrészeket és elsőként modern önjáró tarackokat is transzferáltak szomszédjuknak. Egy ideig ráadásul Lengyelország kormánya még azt is komolyan fontolgatta, hogy „békefenntartókat” vezényel Ukrajnába, ezzel lényegében nyíltan beavatkozva a katonai konfliktusba.

Lengyelország tehát a háború elején sokkal hathatósabban, szorosabban és merészebben támogatta Ukrajnát, mint bármilyen nyugati ország.

Lengyel PT-91 Twardy harckocsi Ukrajnában, a bahmuti fronton. Lengyelország küldött legelőször tankokat Ukrajnának és a mai napig ők küldték a legtöbbet is. Fotó: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

Az első látható kihívás a két ország közt akkor jött, amikor tavaly novemberben egy ukrán Sz-300-as légvédelmi rendszerből kilőtt rakéta véletlenül becsapódott Lengyelországban és megölt két földművest. Ekkor az ügyet a NATO és Lengyelország vezetése is megpróbálta elsikálni, de a háttérben valójában komoly feszültséget keltett, hogy Ukrajna nem volt hajlandó elismerni a rakétakilövést és végig az oroszokat hibáztatták.

Az első komolyabb, immár nyilvánosan zajló vita az ukrán mezőgazdasági cikkek körül robbant ki. Röviden arról volt szó, hogy a lengyel gazdák reklamáltak amiatt, hogy a korlátozások nélkül ömlik Európába az olcsó és EU-s sztenderdekhez képest silányabb minőségű ukrán gabona, kiszorítva ezzel őket saját piacukról, Varsó erre válaszul pedig teljesen betiltotta az ukrán gabona belföldi értékesítését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre az ENSZ előtt kritizálta Lengyelországot, mondván, hogy Oroszországot segítik, a varsói kormány pedig, megelégelve Ukrajna „hálátlanságát,” egyik napról a másikra leállította a Kijevnek szánt fegyverszállítást.

A „keménykedés” akár annak is betudható volt, hogy októberben választások voltak Lengyelországban, a PiS a nagy bejelentés után viszonylag gyorsan enyhülni is kezdett: azt ígérték, a már beígért fegyvereket mégis leszállítják és elkezdtek tárgyalni a gabonaimport-tiltás feloldásáról és a fegyverszállítások folytatásáról is.

Most nagyon úgy néz ki, hogy a PiS elbukta a választást: bár ők kapták a legtöbb szavazatot, nem kaptak eleget ahhoz, hogy akár egyedül, akár koalícióban kormányt tudjanak alakítani. Valószínűleg Donald Tusk, egy nyugatbarát, mérsékelt jobboldali vezető lesz Lengyelország következő kormányfője. Egyelőre kérdés, Tusk pontosan milyen állásfoglalást vesz majd fel Ukrajna kapcsán, ez nyilván a koalíciós partnereitől is függ majd. De mivel egy EU- és Amerikabarát vezetőről van szó és mindkét nyugati hatalomnak fontos kérdés Ukrajna támogatása, meglepő lenne, ha épp ebben a kritikus kérdésben alakítana ki a Nyugattal ellentétes álláspontot.

A legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy Tusk folytatja majd a tárgyalásokat Ukrajnával a gabonaimport kérdéséről, illetve adott esetben a fegyverszállítmányok folytatásáról, de teljes, gyors hátraarc talán nem várható.

Ennek van egy nagyon fontos, belpolitikai oka is: a lengyel lakosság hozzáállásán is érezhető az Ukrajna iránt érzett feltétlen szolidaritás eróziója, ezt pedig most egy konkrét akciósorozat is jól mutatja.

Akcióba léptek a kamionosok

A lengyel mezőgazdaság szektor szereplői tüntetéseken és nyomásgyakorláson keresztül elérték a varsói kormánynál azt, hogy vezessen be korlátozó intézkedéseket az ukrán gabonával szemben, most éppen hasonló, de talán sokkal látványosabb nyomásgyakorlás zajlik a lengyel fuvarozók részéről.

Körülbelül három hete nagy erőkkel vonultak ki lengyel kamionosok összesen három lengyel-ukrán határátkelőhöz és szinte teljesen lezárták azokat:

ennek következtében az elmúlt hetek során több ezer ukrán kamion torlódott fel a határ túloldalán.

Just a few of the 3,000-plus Ukrainian trucks - some reportedly carrying fuel and humanitarian aid - stranded in Poland by a border blockade staged by Polish truckers. The Poles are angry over EU rules they see as favouring Ukrainian truckers (and costing them work) pic.twitter.com/vBDsFHwwY7 — Mark (MacKinnon) November 22, 2023

Friss jelentések szerint

30 kilométeres sor van a Jahogyin határátkelő után,

10 kilométeres sor van Rava-Ruszkánál,

illetve 16 kilométernyi teherautó torlódott fel Krakivecnél.

(Előbbi északon, Kovel térségében, a másik kettő Lviv mellett van).

A tüntetéseknek kezdenek komoly humanitárius követkeményei lenni: elsősorban arról van szó, hogy ukrán kamionosok hetek óta várnak arra, hogy bejussanak Lengyelországba, közben lassan ott vannak, hogy nem jutnak megfelelő mennyiségű élelemhez és vízhez sem, az utánpótlásban pedig olyan segélyszervezetek segítenek, akiknek a háború sújtotta övezetektől kell forrást elvonniuk. Emellett a kamionosok, bár elvileg átengedik az Ukrajnába irányított segélyeket és katonai szállítmányokat, nyilván lassítják a transzferek dinamikáját a blokáddal. A lehűlés miatt a helyzet egyre súlyosabb: két ukrán kamionsofőr már meg is halt a blokád miatt.

A lengyel kamionosok a körülmények ellenére nem tágítanak, sőt, a helyzet folyamatosan eszkalálódik:

a lengyel kamionosok bejelentették, ha nem sikerül gyorsan rendezni a helyzetet, újabb négy határátkelőt zárnak le,

Szlovákiában a hétvégén szolidaritás-tüntetés volt, tehát az elégedetlenség kezd más országokra is átterjedni,

tehát az elégedetlenség kezd más országokra is átterjedni, nemrég a lengyel mezőgazdasági szektor szereplői is jelezték, hogy csatlakoznak a tüntetéshez.

Slovak truckers unblocked the border with Ukraine at midnight tonightOnly yesterday they joined the protests. pic.twitter.com/F2mkvO1Gab — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2023

Az egész tüntetés-sorozat mögött egyszerűen az áll, hogy a lengyel kamionosok (a gazdákhoz hasonlóan) úgy látják, az ukrán riválisok kiszorítják őket saját piacukról, mivel jóval olcsóbban (és szerintük rosszabb minőségben) dolgoznak, mint a lengyel fuvarozók. Ráadásul úgy vélik, hogy orosz és belarusz cégek ukrán és ukránok által Lengyelországban létrehozott kirakat-cégeken keresztül gazdagodnak meg igazán az egészen.

A fuvarozók elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a kormány / EU állítsa vissza a háború előtt sokáig érvényben lévő határellenőrzést, beléptetési korlátokat, licencrendszert, melyet az orosz invázió miatt 2024 júniusáig felfüggesztettek.

Emellett a határátkelők megerősítését és a lengyel-ukrán fuvarozócégek tőkéjének és licencelésének szigorú ellenőrzését és átvizsgálását is követelik.

Az ukránok szerint egyébként a fuvarozó mozgalom mögött egy Rafal Mekler nevű lengyel férfi áll, aki az oroszbarátsággal vádolt Szabadság és Függetlenség Konföderáció párt tagja és „összeköttetésben áll” Oroszországgal és Belarusszal is. Ukrajna lengyel nagykövete pedig „hátba szúrásnak” nyilvánította a lengyel kamionosok akcióját.

Társadalmi probléma

Az egész kamionos ügy rávilágít egy olyan problémára, amely az Ukrajna mögött felsorakozó nemzetközi koalíció számos országában tapasztalható, ez pedig az, hogy a lakosság kezd „belefáradni” az ukrajnai háborúba és folyamatosan csökken a megtámadott ország támogatottsága.

Erre rávilágít Lengyelország esetén nemcsak a kamionosok akciója, hanem több poll is:

miközben 2022 tavaszán a lengyelek 91%-a támogatta ukrán menekültek befogadását, ez a szám őszre 69%-ra csökkent.

Miközben tavaly tavasszal a lengyelek több mint 50%-a akart még több segítséget küldeni Ukrajnának, most 55% azon a véleményen van, hogy Lengyelország már adott eleget és nem kellene több támogatást küldeni Kijevnek. Alig 28% tette le voksát a támogatás növelése mellett.

Fontos leszögezni: ezek a számok nem mutatják azt, hogy Ukrajna támogatottsága „elfogyott” volna: a lengyel lakosság többsége még mindig a megtámadott ország mellett van és hajlandó fenntartani az Ukrajnának biztosított segítséget.

A folyamat azonban aggasztó Kijev számára: a támogatás fogyatkozása látványos, ennek kapcsán pedig más nyugati társadalmakhoz hasonlóan egyre kevesebb lengyel lesz hajlandó akár saját jóléte, biztonsága árán támogatni Ukrajnát. Pedig akárhogy is nézzük: a szankciós rezsim, a fegyvertámogatások és az anyagi segítség fenntartásához a Nyugatnak szükséges további áldozatokat hozni; most pedig úgy látszik, ez a háború még akár évekig elhúzódhat.

Széljegyzeten annyit is érdemes megjegyezni: már a háború előtt is Lengyelországban volt a legmagasabb támogatás Ukrajna ügyével kapcsolatosan, ha itt növekszik a társadalmi elégedetlenség, más országokban jó eséllyel sokkal rosszabb a helyzet.

Poll also finds that people in Poland, Romania, and Sweden are much more willing to make sacrifices to help Ukraine resist Russia than those in France and Germany pic.twitter.com/K3TZCq6YGn — Euromaidan (Press) February 9, 2022

Számos nyugati elemző rávilágít:

Putyin most kifejezetten az elhúzódó háborúra rendezkedik be, arra számítva, hogy a Nyugat szép lassan kihátrál majd Ukrajna mögül.

A "nyugati" politikusoknak - Donald Tusknak is -, most döntést kell hozniuk: fenntartják, sőt, akár fokozzák Ukrajna támogatását (utóbbi lenne szükséges a győzelem esélyének érdemi növeléséhez), vagy behódolnak a populizmus szirénénekének és a választói szavazatok megszerzése végett inkább elkezdik visszább tekerni a megtámadott országnak nyújtott segítséget.

Ismerve a nyugati politikai rendszerek logikáját, már az ukrán elit is inkább azon gondolkozik, hogyan tehetné saját haderejét, hadiiparát minél inkább önellátóvá.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images