Elképesztő felszerelést villantottak az oroszok: most aztán tényleg vége a drónok aranykorának?

Késő nyáron, kora ősszel több orosz haditechnikai bemutatón is megjelent a Triton, egy olyan drónelhárító rendszer, amely képes egy egyszerű táskában hordozva, rádióhullámokkal semlegesíteni Ukrajna drónjait. A rendszer fő előnye, hogy azt nem szükséges célra tartani ahhoz, hogy hatástalanítsa az ellenséges drónokat, ellentétben a legtöbb frontvonalon használatos drónelhárító eszközzel.

Nagyon úgy fest, hogy ezt a rendszert, illetve több ehhez hasonlót is elkezdtek használni az oroszok, most több fotó is jött ilyen berendezésekről, ahogy különféle páncélozott járművekre szerelve működnek.

Will be occasionally posting some exclusive stuff I get from soldiers. This is from Novomikhaylivka, Donetsk Oblast. Comment: pic.twitter.com/OYvwGYR284