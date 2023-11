Kiderült: ezért késik a tűzszünet a Gázai övezetben

Az Izrael és a Hamász közötti négynapos tűzszüneti megállapodás kezdeményezése, amelynek célja, hogy segélyeket engedjenek be Gázába és megkönnyítsék számos túsz szabadon bocsátását, máris késedelmet szenved. A tervek arról szóltak, hogy a tűzszünet helyi idő szerint csütörtökön 10 órakor kezdődött volna.

A pontos kezdési időpont azonban továbbra is bizonytalan, mivel Izrael még nem jelentette be, hogy mikor állítja le légi és szárazföldi hadműveleteit a tengerparti régióban.

Az izraeli hadsereg szóvivője szerint a Gázai övezetből Izraelbe történő túszok visszaszállításának folyamata bonyolult és még nem szilárdult meg. Daniel Hagari szerdán késő este kijelentette, hogy a hadsereg a túszcsere-megállapodás első szakaszára készül. Megjegyezte azonban, hogy az elraboltak hazaszállítása hosszadalmas, több szakaszban zajló folyamat lehet.

Az izraeli túszok palesztin foglyokért történő első cseréjét eredetileg csütörtökre várták. Egy, a The Times of Israel által idézett izraeli tisztviselő a késedelmet annak tulajdonította, hogy mindkét félnek alá kell írnia egy dokumentumot, amely ratifikálja a megállapodást, mielőtt az hatályba léphet. Több napilap is megszólaltatott szakértőket, akik egyetértettek abban, hogy a túszok szabadon engedésének részleteit dolgozzák ki a felek, ez pedig nem egyszerű. Ez lehet az oka annak, hogy nem sikerült a tűzszünetet ténylegesen elkezdeni. A közösségi médiába feltöltött felvételek is arról tanúskodnak, hogy a harcok még folynak a Gázai övezetben:

Israel is taking every opportunity to bomb Gaza before the temporary ceasefire takes effect.The Jabalia Refugee Camp in Northern Gaza was heavily bombed, and Israel forcibly evacuated the Indonesian hospital, arrested hospital staff, and obstructed ambulances from assisting. pic.twitter.com/G7JykCgam9