Kínai járványriasztás: megszólalt a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet is megszólalt a Kínában terjedő, gyermekkori tüdőgyulladásos esetek számának növekedése kapcsán. Eközben vezető tudósok szerint egyelőre nincs ok az aggodalomra egy újabb világjárványt illetően.

Csütörtök reggel érkezett a hír, hogy nagy számban terjed Kínában a gyermekek körében a légúti megbetegedés, amiről a WHO többletinformációkat kért. Ez a szabályos protokoll ilyen riasztások esetén, amelyek sokakban a Covid-járvány kezdetét idézték fel.

Most este, vagyis november 23-án az Egészségügyi Világszervezet részéről meg is érkezett az első, várva-várt reakció. A WHO arról számolt be, hogy a kínai egészségügyi tisztviselők átadták a kért információkat a légzőszervi megbetegedések számának növekedéséről és a gyermekeknél előforduló tüdőgyulladásos esetek azonosított csoportjairól.

A kínai egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy nem fedeztek fel szokatlan vagy új kórokozókat vagy atipikus klinikai tüneteket, különösen Pekingben és az északkeleti Liaoning tartományban

- jelentette a szervezet.

Közben a Reuters hírügynökség körkérdést intézett több vezető kutatóhoz is, hogy feltérképezze, a szakemberek mit gondolnak erről a betegségről jelen állapotában. "Óvatosnak kell lennünk" - mondta Marion Koopmans holland virológus, aki a WHO tanácsadója volt a COVID-19 járvány idején. "Tényleg több információra van szükségünk, különösen diagnosztikai információra" - tette hozzá. Az aggodalmakat először a Nemzetközi Fertőző Betegségügyi Társasághoz tartozó ProMED megfigyelőszolgálat által kedden közzétett riasztás váltotta ki a hírügynökség beszámolója szerint. Ebben több információt kértek a "nem diagnosztizált tüdőgyulladásról".

A riasztás szabványos megfogalmazása rossz emlékeket idézett fel sokakban, a COVID-19-ről szóló, 2019. december 30-án küldött első értesítés is így hangzott ugyanis: "nem diagnosztizált tüdőgyulladás - Kína (Hubei)".

A tudósok szerint a két riasztás hasonlósága keltette az egyelőre alaptalan aggodalmakat. Ezek azt vetítik előre hogy ez az új betegség újabb világjárványt indíthat el.

A szakemberek úgy vélik, hogy az eddigi információk alapján valószínűbb, hogy más, gyakori légúti fertőzések, például az influenzához hasonló fertőzések növekedéséről van szó, ahogyan azt a világ számos részén megfigyelték a COVID-zárlatok feloldása után. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ismét a Covid terjed Kínában.

Brian McCloskey közegészségügyi szakértő, aki a WHO-nak is tanácsot adott a járvány kapcsán, elmondta: "amit most látunk, az a WHO Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat rendszerének működése", utalva azokra az előírásokra, amelyek azt szabályozzák, hogy az országok hogyan működnek együtt a WHO-val az esetleges járványkitörésekkel kapcsolatban.

Az eddigiek alapján nem fogom megnyomni a pandémiás pánikgombot,

de nagyon kíváncsian várom a WHO-nak küldött kínai választ, és az azt követő WHO-értékelést" - fejtette ki.

Az emberek és a tudós társadalom egy része azért szkeptikus Kínával és a WHO-val kapcsolatban, mert a koronavírus-járvány idején súlyos átláthatósági kérdésekkel szembesültek.

A WHO többször is bírálta Kínát, amiért visszatartotta a fertőzésekre és halálesetekre vonatkozó adatokat.

Tom Peacock, az Imperial College London virológusa, aki szorosan nyomon követte az új koronavírusváltozatok megjelenését, azt mondta, hogy jó eszközök állnak rendelkezésre az új influenza- vagy koronavírusok "meglehetősen gyors" kiszűrésére, ezért nem valószínű, hogy a komolyabb folyamatok a radar alatt maradnának.

"(Gyanítom), hogy végül valami hétköznapibb dologról vagy dolgok kombinációjáról - mondjuk COVID, influenza, RSV - lehet szó, de remélhetőleg hamarosan többet fogunk tudni" - mondta még WHO csütörtök esti jelentésének megjelenése előtt.

