Nagy fogás: veszélyes drónokat lőtt le egy járőröző amerikai romboló

A drónokat járőrözés közben megsemmisítő Thomas Hudner rombolóban nem keletkezett kár és a legénység sem sebesült meg - tudatta a CENTCOM az X-en.

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no pic.twitter.com/TqXuaKsgwe